Rugby Championship: Cambios de último momento en Los Pumas para el debut con los All Blacks

El hooker Bautista Bernasconi se baja por lesión, mientras que Leonel Oviedo y Boris Wenger se suman al grupo. El staff técnico también se refuerza con Esteban Meneses.

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, tuvo que realizar variantes sobre la marcha, tras la lesión de Bernasconi.

En la antesala del comienzo del Rugby Championship, Los Pumas, enfrentan algunos ajustes en el armado de su plantel. El equipo que orienta Felipe Contepomi anunció que Bautista Bernasconi quedó marginado por una lesión sufrida durante los entrenamientos previos al partido ante Nueva Zelanda, que tendrá lugar mañana a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por esta razón, Leonel Oviedo se suma como Jugador Desarrollo y Boris Wenger pasa a considerarse entre los jugadores convocables. Cabe aclarar que el ex CASI no iba a ser parte del plantel de 23, ya que está desarrollándose para jugar en el rugby de elite.

Bautista Bernasconi, nacido el 14 de septiembre de 2001, es hooker y jugador actual del Benetton Rugby en la United Rugby Championship. Un joven con mucho futuro que hoy le toca competir con dos jugadores de altísimo nivel como lo son Julián Montoya, capitán del equipo, e Ignacio Ruiz, quien compite para Perpiñán.

image El mendocino Rodrigo Isgró (centro) integrará el XV titular del seleccionado nacional frente a Nueva Zelanda. @lospumas Bernasconi llegó al club italiano en enero de 2023 y debutó en la ronda 13 del torneo enfrentando a Munster Rugby. Antes de su llegada a Europa, formó parte de Jaguares XV en la Superliga Americana de Rugby y del Club Atlético San Isidro (CASI) en la URBA.

image Los convocados para enfrentar a los All Blacks @lospumas Como refuerzo, Leonel Oviedo se incorpora en calidad de Jugador Desarrollo. El hooker campeón con Dogos XV en el Super Rugby Américas, representa una alternativa tras la salida de Bernasconi. Por su parte, Boris Wenger, hasta ahora reserva, ocupará una posición activa entre los jugadores convocables para el compromiso con los All Blacks en caso de que algún jugador se lesione previo al partido.

El staff de Los Pumas también presenta cambios. Esteban Meneses será parte del cuerpo técnico durante el Rugby Championship. Meneses, quien recientemente asumió como Secretario Técnico Nacional de la Unión Argentina de Rugby y cuenta con experiencia como entrenador del seleccionado uruguayo, acompañará al plantel durante la competencia. En paralelo, Emiliano Boffelli, ausente en la nómina para este primer cruce, acompañará al grupo en Córdoba hasta el domingo siguiente.