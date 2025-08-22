22 de agosto de 2025 - 14:24

Automovilismo: Siguen las tratativas para traer las categorías FIA al país

Buscan que alguna de las pruebas internacionales retornen a los circuitos de automovilismo de la Argentina

Automovilismo. Sin dudas, la gran búsqueda será que retorne la F 1.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del ACA, César Carman, en la que evaluaron los avances de las negociaciones para que las categorías FIA vuelvan a tener a la Argentina como sede de sus calendarios en automovilismo.

En lo que fue una continuidad del encuentro que mantuvieron en noviembre del año pasado en San Pablo, Scioli y Carman repasaron las gestiones y destacaron también la planificación de las obras en el autódromo porteño que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.

Carman, quien estuvo acompañado por Eduardo Vaca, titular de la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) del ACA, agradeció el apoyo del Gobierno nacional reafirmando la autoridad histórica de la entidad con respecto a la regulación y fiscalización del automovilismo nacional.

A su vez, los directivos del ACA invitaron a Scioli a formar parte de las reuniones que mantendrán los primeros días de setiembre con Dieter Rencken, uno de los más altos funcionarios de la FIA, quién visitará la Argentina para transmitir su mirada sobre la participación de nuestro país como sede de futuras competencias internacionales.

