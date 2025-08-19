19 de agosto de 2025 - 13:01

Handball: Dos equipazos sacan pasajes para la gran final de la Liga de Honor femenina

Los septetos de Municipalidad de Maipú y UN Cuyo definirán quienes son los clubes más capos en el Apertura de balonmano

Handball. Una linda final será entre maipucinas y universitarias

Por Gonzalo Tapia

Las chicas de Municipalidad de Maipú y UNCuyo definirán el torneo Apertura de handball en la Liga de Honor Femenina. El último en conseguir un boleto para la final fue el equipo maipucino, que le ganó la serie semifinal a Godoy Cruz Antonio Tomba por 2 a 0.

Amebal decidirá la programación de la final entre los mismos equipos femeninos que definieron el año pasado.

En el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui, de la Muni de Maipú, las locales vencieron por 40 a 22 (primer tiempo 22-10) en el segundo partido. Las goleadoras locales fueron Luciana Zafarana (7), Romina Díaz (6) y Julieta Peletay (6).

En el primer juego, disputado en el Tomba, la victoria fue de las visitantes por 33 a 23 (primer tiempo 18 a 11). Las goleadoras godoicruceñas fueron: Martina Nahman y Carmela Lupari con 6. En las maipucinas Luciana Zafarana marcó 7 y Julieta Peletay hizo 6.

¿El derrotero de las Duendecitas Universitarias a la final?

Para la UNCuyo el camino a la final comenzó en su estadio, en un partido con mucha marca que finalizó con una igualdad 14 a 14 frente a Regatas. Para las verdes Yasmín Marquez, Azul Rodríguez y Luciana Bustos hicieron 3 goles y para las chicas del Lago Araceli Andrades (4) y Gianina Reitano (4)) fueron las que más convirtieron.

En la revancha disputada frente al Lago del Parque la victoria fue de las visitantes por 26 a 17. Para Regatas hicieron 4 goles: Federica Ruiz, Agustina Elst y Gianina Reitano. En la U, Clara Bellido hizo 5, en tanto Yasmín Márquez, Luciana Bustos, Trinidad Kristich y Marina Morán anotaron 4.

¿Y los caballeros en qué están?

En la Liga de Honor masculina Godoy Cruz A.T. superó en cuartos de final a Regatas por 28 a 26 y se clasificó semifinalista.

En semifinales este miércoles (20 de agosto) Municipalidad de Maipú recibirá a Municipalidad de Tupungato a las 21.30 y el jueves 21 a las 21.30 la UNCuyo será local frente a los Tombinos.

