Federal A: en la última cambió la suerte del Globo y el León

El partido no termina hasta que el árbitro señale la mitad de la cancha, y vaya si lo saben Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín que este domingo atravesaron emociones fuertes en el Federal A . En la última, Brown de Madryn le empató al Chaca, y el Globo superó a Círculo Deportivo.

Huracán enfrentó al complicado y sólido Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi , que resulta un hueso duro de roer en cualquier reducto. Esta no fue la excepción, y el Globo sufrió más de la cuenta para conseguir quebrarlo en Las Heras.

El elenco de la dupla De La Riba - Gullace batalló durante los 90 minutos, y por momentos parecía que dejaba escapar una oportunidad de oro para prenderse al lote de los que pelean por los playoffs. Sin embargo, nunca dejó de buscarlo ni bajó los brazos , ante un rival que intentó cerrar los caminos hacia su propio arco.

Esa insistencia tuvo su premio a los 48' de la segunda mitad, en plena agonía de la tarde, cuando Joel Lucero la mandó a guardar y desató la locura de los hinchas presentes en el General San Martín . Al igual que en San Luis ante Estudiantes, el refuerzo pagó con el tanto de la victoria.

Así, Huracán aprovechó una chance inmejorable y se metió en zona de clasificación al alcanzar los 9 puntos, dejando atrás a Brown de Madryn (8 unidades), Santamarina (7), y el propio Círculo (6). Por otro lado, sumó su segundo triunfo y enterró las decepciones de las semanas anteriores.

A San Martín se le escapó en el cierre:

Atlético Club San Martín El Albirrojo se trajo un empate desde Puerto Madryn ACSM

Atlético Club San Martín jugó un buen partido en líneas generales, y complicó por demás a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Lo ganaba por la mínima diferencia, y se lo empataron en la última de la tarde. A pesar del sabor agridulce por la igualdad, estiró su invicto a siete presentaciones.

El trámite fue entretenido, y bastante limpio para lo que suele presentar la categoría. Pocas faltas, y dos elencos con planes claros: el dueño de casa con la posesión del balón y sin profundidad, y la visita bien plantada de mitad de cancha para atrás, apostando a alguna chance de contra.

Tras una primera mitad sin ocasiones frente a los arqueros pero con dinámica, el León rompió el equilibrio. Primero avisó con un remate en soledadde Iván Paz en el punto del penal que se fue apenas ancho, y luego sacó ventaja. Mancini generó una falta peligrosa que el propio Iván Paz ejecutó con clase al corazón del área, y que Emanuel Décimo desvió con un cabezazo inatajable.

Atlético Club San Martín ACSM

Luego de la apertura del marcador los roles preestablecidos se profundizaron, como también la falta de creatividad de La Banda. Es cierto que Agustín Grinovero rozó un remate a corta distancia de Giménez que se estrelló en el travesaño, pero fue de lo único que mostró el local. Sin embargo, en la culminación el marcador se movió nuevamente con un centro al segundo palo que Renzo Paparelli capturó.

De esta forma, el Chacarero acumuló su séptimo encuentro sin derrotas y sigue puntero en soledad de la Zona A de la Reválida. Mientras tanto, Guillermo Brown salvó su invicto en casa, donde no pierde hace seis fechas.

En la próxima jornada, correspondiente a la fecha 6, los dos mendocinos se verán las caras en el Este de la provincia, en un duelo que promete ser picante y de alto voltaje.