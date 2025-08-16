Federal A: Huracán y San Martín buscan estirar el buen presente

Este domingo por la tarde, los dos elencos mendocinos que sueñan con clasificar a los playoffs de la Zona A de la Reválida del Federal A afrontan partidos de riesgo. Mientras el Globo actuará en su estadio, el Chacarero juega en el Sur del país.

Gutiérrez Sport Club se juega la última carta a puertas cerradas y con bajas en el plantel

Atlético Club San Martín está tranquilo. Puntero del grupo y con una holgada ventaja en relación a la tabla de los descensos, se anima a soñar con asegurar pronto la clasificación a las series de eliminación directa. Para eso deberá seguir sumando este domingo , cuando visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Se trata de un duelo entre equipos con pasado importante en categorías superiores , y que desean regresar a esos primeros planos. Por ese motivo, la expectativa por ver a dos cuadros de peso es grande.

En cuanto a lo futbolístico, la Banda tiene una localía fuerte y acumula cinco encuentros seguidos con victoria en casa . En ese lapso, sólo recibió un tanto (en el triunfo 2 a 1 ante Villa Mitre de Bahía Blanca). En la última fecha, empató 0 a 0 con Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. San Martín, por su parte, alimenta su ilusión con un invicto de seis partidos, de los cuales ganó cinco e igualó sólo uno.

La buena noticia para los dirigidos por Christian Corrales es el regreso de Nahuel Bernabé, tras recuperarse de una lesión que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas.

El duelo se disputará en el Raúl Conti de Puerto Madryn este domingo desde las 15 horas, con el arbitraje de Franco Morón de General Pico.

El Globo quiere seguir subiendo en la tabla del Federal A:

image

Huracán Las Heras cambió el ánimo. La llegada de la dupla De La Riba - Gullace sirvió para traerse un triunfo fundamental desde San Luis, y ahora quiere ratificar esa levantada ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

Jugar en su propio reducto tendrá el desafío de cortar una mala campaña delante del hincha. Es que, de los últimos cinco que disputó en el General San Martín, el Globo perdió tres (Germinal, Gutiérrez y Atenas). El Papero, su contrincante de turno, acumula cinco encuentros sin conocer la derrota y quiere dar el salto definitivo a la pelea por la cima del grupo.

El encuentro será en el General San Martín, este domingo a las 15.30 horas. El árbitro designado para impartir justicia es Maximiliano Silcán Jerez de Catamarca.