Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras igualaron 0 a 0 en un final de locos

En el marco de la fecha 6 de la Reválida del Torneo Federal A, el Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras no pasaron del empate en 0.

Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras, por el Federal A

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras igualaron 0 a 0 en el Libertador General San Martín, por la fecha 6 de la Reválida del Federal A. En la última acción de la tarde, Cristian Aracena le contuvo un penal a Nicolás Heiz.

Pareció un duelo de ajedrez, con dos equipos con ideas bien claras desde lo táctico. El local salió con su habitual dupla de volantes centrales que se repartieron el quite y la distribución, y tres volantes veloces para conectar con el solitario Rivarola. Huracán, por su parte, diagramó un entramado defensivo que le surtió efecto. Dos líneas de cuatro bien juntas, y Verdugo suelto por detrás del nueve Juncos.

Por este motivo, el trámite en el primer tiempo fue parejo y muy cerrado. Ambos se disputaron demasiado la posesión del balón, y generaron peligro con sus habilidosos. San Martín estuvo cerca con un remate de Rivarola que Aracena mandó al córner, y un centro de Mancini que se cerró más de la cuenta y pasó a centrímetros del ángulo.

DSC_5633 Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras no se sacaron ventajas Prensa ACSM La visita también pudo ponerse en ventaja cuando Verdugo tiró centro y Ruiz se interpuso en el disparo de Aguilar, que luego en la siguiente sacó un remate que cruzó por todo el arco de Grinovero.

En el complemento, Huracán de a poco fue retrocediendo metros en el campo, debido a los embates del dueño de casa. Los cambios de ambos entrenadores profundizaron esa dinámica, especialmente los de Corrales. En un momento, San Martín pasó a jugar con los tres nueves (González, Rivarola y Heiz), más los volantes ofensivos Emiliano Gómez, y Valentín Mancini.