Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras igualaron 0 a 0 en un final de locos

Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras igualaron 0 a 0 en el Libertador General San Martín, por la fecha 6 de la Reválida del Federal A. En la última acción de la tarde, Cristian Aracena le contuvo un penal a Nicolás Heiz.
Pareció un duelo de ajedrez, con dos equipos con ideas bien claras desde lo táctico. El local salió con su habitual dupla de volantes centrales que se repartieron el quite y la distribución, y tres volantes veloces para conectar con el solitario Rivarola. Huracán, por su parte, diagramó un entramado defensivo que le surtió efecto. Dos líneas de cuatro bien juntas, y Verdugo suelto por detrás del nueve Juncos.
Por este motivo, el trámite en el primer tiempo fue parejo y muy cerrado. Ambos se disputaron demasiado la posesión del balón, y generaron peligro con sus habilidosos. San Martín estuvo cerca con un remate de Rivarola que Aracena mandó al córner, y un centro de Mancini que se cerró más de la cuenta y pasó a centrímetros del ángulo.
La visita también pudo ponerse en ventaja cuando Verdugo tiró centro y Ruiz se interpuso en el disparo de Aguilar, que luego en la siguiente sacó un remate que cruzó por todo el arco de Grinovero.
En el complemento, Huracán de a poco fue retrocediendo metros en el campo, debido a los embates del dueño de casa. Los cambios de ambos entrenadores profundizaron esa dinámica, especialmente los de Corrales. En un momento, San Martín pasó a jugar con los tres nueves (González, Rivarola y Heiz), más los volantes ofensivos Emiliano Gómez, y Valentín Mancini.
El Globo cerró los caminos hacia Aracena, y si bien sufrió, no tuvo que afrontar tantas llegadas claras. En ese sentido, sólo se destacó un disparo de volea de Valentín Mercado que se fue desviado, un tiro libre de Iván Paz que contuvo el arquero, y un cabezazo de Décimo por encima del horizontal.
Pero el partido tenía una más para entregar. En la última acción de la tarde, López bajó en el área a Diego González y Jonathan Correa decidió cobrar penal. Nicolás Heiz se hizo cargo del disparo, pero Cristian Aracena se agigantó debajo de los tres palos y ahogó el grito Albirrojo.
San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Iván Paz, Emanuel Décimo; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales
Huracán: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Emmanuel García, Juan Aguilar; Agustín Verdugo; Joan Juncos. DT: Alejandro De La Riba - Osvaldo Gullace.
Estadio: Libertador General San Martín
Árbitro: Jonathan Correa.
Cambios: ST: 00’ Chacón x Aguilar (H), 20’ Gómez x Paz (SM), 29’ Heiz x Castro (SM), 33’ I. González y Rossi x Ortega y Verdugo (H), 39’ Rojo y D. González x Mercado y Collera (SM), 49’ Villegas y Muñoz x Juncos y Sandoval (H).
Incidencias: ST: 52' Cristian Aracena (H) le contuvo un penal a Nicolás Heiz (SM)