Alerta naranja en Mendoza: cómo impactará la tormenta de Santa Rosa este fin de semana

El buen tiempo de los últimos días en Mendoza se despide para dar paso a un fin de semana marcado por lluvias intensas, viento y frío. La llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa coincide este año de manera exacta con la conmemoración del 30 de agosto, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por precipitaciones en toda la provincia.

tormenta La Dirección de Defensa Civil emitió un reporte advirtiendo por la continuidad de las lluvias en la provincia y la presencia de nevadas en la cordillera. Así estará el tiempo este fin de semana El sábado 30 de agosto Mendoza amanecerá con cielo completamente cubierto y precipitaciones débiles a moderadas en diferentes zonas. La mayor intensidad de las lluvias se espera a partir del mediodía en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el oeste de San Rafael. No se descarta la caída de granizo chico en el sur del Valle de Uco y oeste de San Rafael durante la tarde. El viento sur será importante durante toda la jornada, con ráfagas de 40 km/h en la franja este. En alta montaña, el mal tiempo se mantendrá con importantes nevadas, que también podrían caer en zonas más bajas. La temperatura máxima promedio en el llano será de 9-10°C y la mínima de 2-3°C en el Sur y Valle de Uco, y de 6-7°C en el Norte y Este.

El domingo 31 continuará inestable con circulación permanente del sur, más intensa durante la mañana. Amanece nublado con lluvias débiles a moderadas en toda la provincia, con mayor intensidad en Gran Mendoza y Valle de Uco. Se espera una mejora progresiva a partir de las 17:00 hs. en el llano y a las 19:00 hs. en alta montaña. La temperatura máxima promedio será de 6-7°C y la mínima de 1°C en Malargüe y Valle de Uco, y de 4°C en el Norte, Este y resto del Sur.

Pronóstico extendido de Mendoza El lunes 1 de septiembre el tiempo mejorará en la provincia, con cielo parcialmente nublado y ascenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del noreste y nubosidad parcial en cordillera. La máxima llegará a 19°C y la mínima será de 5°C.

El martes 2 continuará la tendencia ascendente en los valores térmicos. Será una jornada de poca nubosidad, con vientos moderados del sudeste y condiciones estables en cordillera. La máxima alcanzará los 22°C y la mínima los 8°C.