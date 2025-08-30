Alerta naranja en Mendoza: cómo impactará la tormenta de Santa Rosa este fin de semana

El buen tiempo de los últimos días en Mendoza se despide para dar paso a un fin de semana marcado por lluvias intensas, viento y frío. La llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa coincide este año de manera exacta con la conmemoración del 30 de agosto, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por precipitaciones en toda la provincia.
tormenta
La Dirección de Defensa Civil emitió un reporte advirtiendo por la continuidad de las lluvias en la provincia y la presencia de nevadas en la cordillera.
Así estará el tiempo este fin de semana
El sábado 30 de agosto Mendoza amanecerá con cielo completamente cubierto y precipitaciones débiles a moderadas en diferentes zonas. La mayor intensidad de las lluvias se espera a partir del mediodía en el Gran Mendoza, Valle de Uco y el oeste de San Rafael. No se descarta la caída de granizo chico en el sur del Valle de Uco y oeste de San Rafael durante la tarde. El viento sur será importante durante toda la jornada, con ráfagas de 40 km/h en la franja este. En alta montaña, el mal tiempo se mantendrá con importantes nevadas, que también podrían caer en zonas más bajas. La temperatura máxima promedio en el llano será de 9-10°C y la mínima de 2-3°C en el Sur y Valle de Uco, y de 6-7°C en el Norte y Este.
El domingo 31 continuará inestable con circulación permanente del sur, más intensa durante la mañana. Amanece nublado con lluvias débiles a moderadas en toda la provincia, con mayor intensidad en Gran Mendoza y Valle de Uco. Se espera una mejora progresiva a partir de las 17:00 hs. en el llano y a las 19:00 hs. en alta montaña. La temperatura máxima promedio será de 6-7°C y la mínima de 1°C en Malargüe y Valle de Uco, y de 4°C en el Norte, Este y resto del Sur.
Pronóstico extendido de Mendoza
El lunes 1 de septiembre el tiempo mejorará en la provincia, con cielo parcialmente nublado y ascenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del noreste y nubosidad parcial en cordillera. La máxima llegará a 19°C y la mínima será de 5°C.
El martes 2 continuará la tendencia ascendente en los valores térmicos. Será una jornada de poca nubosidad, con vientos moderados del sudeste y condiciones estables en cordillera. La máxima alcanzará los 22°C y la mínima los 8°C.
El miércoles 3, en tanto, estará mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La máxima será de 21°C y la mínima de 9°C.
La tradición de la tormenta de Santa Rosa
La tormenta de Santa Rosa es un fenómeno muy conocido en la región y suele estar asociado a la aparición de lluvias hacia fines de agosto, tras un periodo de sequía. Aunque no ocurre todos los años con la misma intensidad, en 2025 el episodio se manifiesta con fuerza y coincide exactamente con el día en que la Iglesia Católica conmemora a Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto.
Considerada patrona de América, Filipinas y de varias instituciones, Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, pero la tradición litúrgica la recuerda cada 30 de agosto. En la meteorología local, esa fecha quedó marcada como un momento propicio para tormentas intensas, y este año Mendoza vivirá un episodio que promete quedar en la memoria de muchos.