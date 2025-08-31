Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima buscará cortar la mala racha en Mataderos: hora, TV y formaciones

Con la intención de cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará este lunes a las 17.10 a Nueva Chicago , en una parada difícil por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en el estadio República de Mataderos , será arbitrado por Álvaro Carranza y podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play.

Con este duelo frente a l Torito, el Mensana cerrará su gira como visitante y buscará recuperar el liderazgo del Grupo B, actualmente en manos de Gimnasia de Jujuy, que viene de ganarle a Central Norte de Salta y le saca dos puntos de ventaja a los mendocinos en la tabla.

El Lobo mendocino había logrado cuatro victorias consecutivas con la llegada de Ariel Broggi como entrenador, lo que lo llevó a la cima con una diferencia considerable. Sin embargo, l as derrotas por 1 a 0 ante Central Norte y Deportivo Morón permitieron que los jujeños acorten la distancia.

A pocas fechas del final de la etapa regular, el equipo buscará mantenerse en lo más alto, pe ro para eso deberá recuperar protagonismo ofensivo, ya que su rendimiento en ataque ha decaído.

En la última jugada del partido al Lobo se quedó con las manos vacías, tras dominar ampliamente el partido.

En el último partido frente a Central Norte, el Lobo no solo perdió en la última jugada, sino que también sufrió la expulsión del lateral derecho Ismael Cortez. Para este compromiso, podría volver tras una lesión el rosarino Facundo Nadalín.

Además, regresará al once titular el volante Matías Muñoz, quien cumplió dos fechas de suspensión tras acumular por segunda vez en el torneo cinco tarjetas amarillas.

Por su parte, el Torito de Mataderos no haría modificaciones y repetiría el equipo que cayó ante Morón en su última presentación por 1 a 0

image El Lobo jugó dos partidos como visitante en una semana. Luego, regresó a Mendoza para entrenar y recuperarse en casa. PrensaGyE.

Las probables formaciones Nueva Chicago vs Gimnasia de Mendoza

Nueva Chicago: Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Julián Rodríguez Vuotto, Agustín Aguirre, Diego Arroyo; Tomás Rodríguez, Román Zalazar; Ignacio Rodríguez, Sergio Ortiz, Francisco Nouet; Iván Maggi. DT: G. Lotito.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petuchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Ismael González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Matías Muñoz ; Brian Andrada, Jeremías Rodríguez Puch, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: República de Mataderos

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 17.10

TV: T y C Sports