San Martín: bajo una intensa lluvia y con cientos de participantes se desarrolló Maratón Bonarda

Este domingo se llevó a cabo la quinta edición de la Maratón Bonarda en el departamento de San Martín, con atletas de toda la provincia.

Maratón Bonarda de San Martín

Foto:

MGSM
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

En San Martín la pasión por el deporte pudo más y, a pesar de la intensa lluvia que azotó a la provincia durante todo el fin de semana, Maratón Bonarda se corrió con cientos de participantes. El evento se dividió en tres distancias: 5K, 10K y 21K.

Según arrojaron los resultados oficiales compartidos a través de los encargados de cronometrar, fueron 465 los deportistas que participaron de los más de 600 que se habían inscripto durante los días previos. Se trata de una buena concurriencia, teniendo en cuenta el temporal que acontecía en la región.

Las carpas de cada equipo, sponsors, y la organización en general, como así también el podio donde se realizó la entrega de medallas y premios se armó dentro del Polideportivo Gustavo "Torito" Rodríguez, lo que ayudó a mitigar la incesante lluvia matinal.

En 10 kilómetros el ganador fue Juan Martín Fernández, seguido de Juan Emilio Medina. Entre las damas, Daiana Olguín y Magalí Ruiz marcaron el ritmo.

image
Michael Gim&eacute;nez se qued&oacute; con la distancia de 5 kil&oacute;metros

Michael Giménez se quedó con la distancia de 5 kilómetros

Finalmente, el trayecto de 21 kilómetros, que pasó por el casco céntrico de la ciudad, Ruta 7, Calle Robert, Ruta 50 y Avenida Eva Perón, se lo quedó Carlos Becerra. Segundo se ubicó Bruno Barsotti. Mientras tanto, María Belén Alegre alcanzó la cima femenina.

Resultados de Maratón Bonarda de San Martín:

  • 21K masculino: 1° Carlos Becerra – 2° Bruno Barsotti (San Martín)
  • 21K femenino: 1° María Belén Alegre (San Martín)
  • 10K masculino: 1° Juan Martín Fernández – 2° Juan Emilio Medina.
  • 10K femenino: 1° Daiana Olguín – 2° Magalí Ruiz.
  • 5K masculino: 1° Michael Giménez (San Martín) – 2° Augusto Negri (San Martín).
  • 5K femenino: 1° Ailén Torres – 2° Amparo Abramo.
