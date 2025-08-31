San Martín: bajo una intensa lluvia y con cientos de participantes se desarrolló Maratón Bonarda

Este domingo se llevó a cabo la quinta edición de la Maratón Bonarda en el departamento de San Martín, con atletas de toda la provincia.

En San Martín la pasión por el deporte pudo más y, a pesar de la intensa lluvia que azotó a la provincia durante todo el fin de semana, Maratón Bonarda se corrió con cientos de participantes. El evento se dividió en tres distancias: 5K, 10K y 21K.

Según arrojaron los resultados oficiales compartidos a través de los encargados de cronometrar, fueron 465 los deportistas que participaron de los más de 600 que se habían inscripto durante los días previos. Se trata de una buena concurriencia, teniendo en cuenta el temporal que acontecía en la región.

Las carpas de cada equipo, sponsors, y la organización en general, como así también el podio donde se realizó la entrega de medallas y premios se armó dentro del Polideportivo Gustavo "Torito" Rodríguez, lo que ayudó a mitigar la incesante lluvia matinal.

image La distancia de 5 kilómetros quedó para el atleta y músico local Michael Giménez, que cambió el micrófono con el que se lució a nivel nacional por las zapatillas para hacer running. Segundo llegó Augusto Negri, mientras que Ailén Torres y Amparo Abramo fueron las primeras entre las mujeres.

En 10 kilómetros el ganador fue Juan Martín Fernández, seguido de Juan Emilio Medina. Entre las damas, Daiana Olguín y Magalí Ruiz marcaron el ritmo.