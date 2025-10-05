Pura ilusión: Gimnasia y Esgrima superó a Defensores de Belgrano y está en la gran final

Gimnasia y Esgrima superó a Defensores de Belgrano por 1 a 0, con el solitario gol de Fermín Antonini en el complemento, y alcanzó la final de la Primera Nacional , donde buscará el ascenso a la Liga Profesional ante Deportivo Madryn. El Víctor Legrotaglie fue una fiesta.

Le costó el primer tiempo al Lobo, en parte por los nervios lógicos de lo que se estaba jugando , y también por el buen trabajo de Defensores de Belgrano, que no se metió atrás ni se dejó amedrentar. El trámite no fue dominado por el local, y fue de ida y vuelta con chances para ambos lados.

Gimnasia no pudo conectar demasiado con Nicolás Romano, y eso provocó que por momentos pareciera que Ferreyra quedaba muy aislado entre los centrales rivales.

El que sí estuvo inspirado fue Facundo Lencioni, que tuvo un remate sin peligro desde media distancia, y un mano a mano que se perdió desviado tras la avivada de Ferreyra para jugar rápido un lateral.

Defensores también generó oportunidades dignas de destacar, a través de su capitán y mejor jugador Ezequiel Aguirre que se mostró movedizo por todo el frente de ataque.

A los 3’ paralizó por primera vez los corazones al pivotear una pelota para el remate desviado de Gutiérrez. Más tarde, Enzo González fue el que recibió y sacó un disparo sin puntería. Finalmente, sobre 45’ el propio Aguirre casi abre el marcador con un tiro libre que pasó cerquita.

Gimnasia empezó el complemento con aire renovado, intentando hacerse cargo del manejo de la pelota. A los 30 segundos ya había avisado con Nadalín filtrando para Antonio, que ensayó un centro al segundo palo obligando a Massaccesi a sacarla al córner cuando se relamía Ferreyra. Instantes más tarde, Lencioni tuvo un remate apenas desviado desde tres cuartos de campo.

Sin embargo, esta búsqueda de protagonismo del Lobo comenzó a dejar huecos en el fondo. La visita entendió que la llave del gol podía ser dejar venir al dueño de casa y salir rápido con los puntas. Así, Aguirre perdió el mano a mano con Rigamonti; y González le erró al arco tras un centro desde la izquierda.

A los 20' el trámite cambió. Ariel Broggi entendió que su equipo empezaba a quedarse y mandó al terreno de juego a Rodríguez Puch y Fermín Antonini, lo que fortaleció la zona media. En ese momento, Ezequiel Aguirre, el más peligroso de Defe, se fue expulsado por doble amarilla y dejó a su elenco con uno menos.

Las modificaciones surtieron efecto rápidamente. Sobre media hora, Fermín Antonini recibió en la puerta del área grande, se acomodó y sacó un gran remate cruzado que dejó sin chances a Alejandro Medina. El Víctor explotó con el grito de gol, que parecía no llegar nunca.

Desde allí, el Lobo tuvo varias oportunidades para liquidarlo, pero falló en la definición. Defensores intentó sin éxito alcanzar la igualdad, aunque nunca pudo recuperarse de la diferencia en contra. Los instantes finales fueron de puro nerviosismo, con el pedido reiterado para que el árbitro decrete el cierre.

De esta manera, Gimnasia cerró la etapa de grupos de la Primera Nacional con la satisfacción del deber cumplido, y con la ilusión a flor de piel. Al igual que en la temporada pasada alcanzó el duelo definitorio para lograr el ascenso, tras un año donde lo mereció ampliamente.

Ahora llegará el turno de enfocarse en Deportivo Madryn, que también demostró ser un equipo duro y con el objetivo bien claro. Pero allí irá el Mensana, para recuperar el lugar donde alguna vez brilló, venció a los grandes y escribió las páginas doradas de su historia.

Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano:

Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio; Mario Galeano, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia, Fernando Rodríguez; Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomaso, Patricio Moyano, Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre, Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Bryan Ferreyra

Goles: ST: 29' Fermín Antonini (G)

Cambios: ST: 10' B. Gómez por Gutiérrez (DB), 13' M. Laba por Moyano (DB), 14' L. Cingolani por Galeano (G), 19' F. Antonini por Antonio (G) 19' J. Rodríguez Puch por Romano (G), 25' G. Pugliese por Benítez (DB), 36' M. Recalde por Saavedra (G) 36' M. Muñoz por Lencioni (G)

Incidencias: ST: 23' Expulsado Ezequiel Aguirre por doble amarilla (DB)

