Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Con el gol del volante ante Defensores de Belgrano, Gimnasia y Esgrima clasificó a la gran definición en la Primera Nacional.

Fermín Antonini convirtió el gol que le dio el pase a la final a Gimnasia y Esgrima

Foto:

GyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Lobo está de fiesta y buscará el primer ascenso a la Liga Profesional.

Transcurrían 20 minutos del complemento cuando Ariel Broggi le dió la última indicación a Fermín Antonini y lo mandó al campo de juego. La tarea no era nada sencilla: tratar de aportar calma a un equipo que comenzaba a complicarse sólo entre los nervios y la falta de claridad.

Apenas diez minutos más tarde, el número 16 recibió con tiempo y espacio en dominio rival, se acomodó sin apurarse, y sacó un disparo de zurda rasante y cruzado que se terminó colando en la pared interna del arco defendido por Alejandro Medina, que no pudo hacer nada para evitar ese tanto que se hacía rogar.

Golazo de Antonini para el triunfo de Gimnasia y Esgrima:

La explosión del jugador fue automática, como también la montonera de sus propios compañeros que querían abrazarlo, besarlo y agradecerle por ese mágico remate. No era para menos, ya que significó la llegada de la tranquilidad que tanto buscaba el Blanquinegro. El gol de Antonini también desató las lágrimas en las tribunas del Víctor Legrotaglie, y el festejo mesurado de Broggi, que acertó con la modificación en el momento justo.

Curiosamente, el tanto convertido por Fermín Antonini ante Defensores de Belgrano no sólo fue el más importante de su carrera, sino que fue el segundo que convirtió en Gimnasia y en su carrera en general. El anterior había sido este año ante Chaco For Ever, en la victoria 2 a 0 de la fecha 26. Sin dudas, no fue ni siquiera cercano en importancia al que marcó hoy.

