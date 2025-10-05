Fermín Antonini se vistió de héroe para llevar a Gimnasia y Esgrima a la final

Con el gol del volante ante Defensores de Belgrano, Gimnasia y Esgrima clasificó a la gran definición en la Primera Nacional.

Fermín Antonini convirtió el gol que le dio el pase a la final a Gimnasia y Esgrima

Transcurrían 20 minutos del complemento cuando Ariel Broggi le dió la última indicación a Fermín Antonini y lo mandó al campo de juego. La tarea no era nada sencilla: tratar de aportar calma a un equipo que comenzaba a complicarse sólo entre los nervios y la falta de claridad.

Apenas diez minutos más tarde, el número 16 recibió con tiempo y espacio en dominio rival, se acomodó sin apurarse, y sacó un disparo de zurda rasante y cruzado que se terminó colando en la pared interna del arco defendido por Alejandro Medina, que no pudo hacer nada para evitar ese tanto que se hacía rogar.

Antonini puso el 1-0 para Gimnasia (M) ante Defensores de Belgrano y por ahora se está quedando con la Zona B.

Curiosamente, el tanto convertido por Fermín Antonini ante Defensores de Belgrano no sólo fue el más importante de su carrera, sino que fue el segundo que convirtió en Gimnasia y en su carrera en general. El anterior había sido este año ante Chaco For Ever, en la victoria 2 a 0 de la fecha 26. Sin dudas, no fue ni siquiera cercano en importancia al que marcó hoy.