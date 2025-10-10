10 de octubre de 2025 - 14:23

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

A través de las redes sociales, el Lobo comunicó las recomendaciones y el detalle de cómo será el ingreso para la definición de la Primera Nacional.



Platense aguarda por Gimnasia y Madryn



Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

En ese aspecto, desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de Buenos Aires (Aprevide) confirmaron que elementos estarán prohibidos. El hincha Mensana no podrá llevar pirotecnia y humo, banderas de palo, rollos de papel y papel picado. Además, no se podrán colgar banderas en el alambrado de la tribuna popular.

image

Por otro lado, desde la organización recomendaron no esperar el horario de comienzo del partido en las inmediaciones, debido a que no hay lugares para almorzar. Por tal motivo, recomiendan asistir a la zona de Cañuelas.

En cuanto a la disposición dentro del estadio, la hinchada de Gimnasia ocupará el sector "visitante". El ingreso a platea será por Calle Liniers, y la popular que albergará a los mendocinos será la que da a Aristóbulo del Valle.

Cómo llegar hasta el estadio de Platense:

image


Así será el ingreso de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Según información provista por el sector de prensa del Club Atlético Platense, las vías más rápidas de llegar al estadio Ciudad de Vicente López son:

  • Desde la zona norte del Gran Buenos Aires:
    • Acceso Norte
    • Avenida Maipú
    • Avenida del Libertador
  • Desde la Capital Federal:
    • Avenida General Paz
    • Avenida Cabildo
    • Avenida Roberto Goyeneche
    • Avenida del Libertador
    • Avenida Int. Cantilo
  • Desde las zonas oeste y sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires:
    • Avenida General Paz

Medios de Transporte: Tren: Ferrocarril General Belgrano Norte (Estación Aristóbulo del Valle) – Colectivos: 15-19-21-28-59-60-68-71-117-130-133-151-152-161-168-184-203-228-314-365-430-792.

Ingreso: Popular y Platea local por calle Zufriategui – Popular lateral local y visitante por calle Liniers – Popular visitante por calle Liniers y Bogado, al costado de las vías del Ferrocarril General Belgrano Norte.

