Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

Pensando en los hinchas que asistirán a alentar cargados de emoción e ilusión, Gimnasia y Esgrima dio un listado de recomendaciones y avisos para que el ingreso al estadio de Platense, en Vicente López, sea en paz y con agilidad.
A través de las redes sociales, el Lobo comunicó las recomendaciones y el detalle de cómo será el ingreso para la definición de la Primera Nacional.
Pensando en los hinchas que asistirán a alentar cargados de emoción e ilusión, Gimnasia y Esgrima dio un listado de recomendaciones y avisos para que el ingreso al estadio de Platense, en Vicente López, sea en paz y con agilidad.
La final de la Primera Nacional espera por un gran número de hinchas Blanquinegros y Aurinegros, que con mucho esfuerzo se trasladaron hasta Buenos Aires para buscar el ascenso a la Liga Profesional. Por ese motivo, la organización y la seguridad son elementos claves para garantizar que todo ocurra con normalidad.
En ese aspecto, desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de Buenos Aires (Aprevide) confirmaron que elementos estarán prohibidos. El hincha Mensana no podrá llevar pirotecnia y humo, banderas de palo, rollos de papel y papel picado. Además, no se podrán colgar banderas en el alambrado de la tribuna popular.
Por otro lado, desde la organización recomendaron no esperar el horario de comienzo del partido en las inmediaciones, debido a que no hay lugares para almorzar. Por tal motivo, recomiendan asistir a la zona de Cañuelas.
En cuanto a la disposición dentro del estadio, la hinchada de Gimnasia ocupará el sector "visitante". El ingreso a platea será por Calle Liniers, y la popular que albergará a los mendocinos será la que da a Aristóbulo del Valle.
Según información provista por el sector de prensa del Club Atlético Platense, las vías más rápidas de llegar al estadio Ciudad de Vicente López son:
Medios de Transporte: Tren: Ferrocarril General Belgrano Norte (Estación Aristóbulo del Valle) – Colectivos: 15-19-21-28-59-60-68-71-117-130-133-151-152-161-168-184-203-228-314-365-430-792.
Ingreso: Popular y Platea local por calle Zufriategui – Popular lateral local y visitante por calle Liniers – Popular visitante por calle Liniers y Bogado, al costado de las vías del Ferrocarril General Belgrano Norte.