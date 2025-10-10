Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

Dos cambios que marcarán la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

El historial invita a soñar: así le fue a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

La final de la Primera Nacional espera por un gran número de hinchas Blanquinegros y Aurinegros , que con mucho esfuerzo se trasladaron hasta Buenos Aires para buscar el ascenso a la Liga Profesional. Por ese motivo, la organización y la seguridad son elementos claves para garantizar que todo ocurra con normalidad.

En ese aspecto, desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de Buenos Aires (Aprevide) confirmaron que elementos estarán prohibidos. El hincha Mensana no podrá llevar pirotecnia y humo, banderas de palo, rollos de papel y papel picado. Además, no se podrán colgar banderas en el alambrado de la tribuna popular.

Por otro lado, desde la organización recomendaron no esperar el horario de comienzo del partido en las inmediaciones, debido a que no hay lugares para almorzar. Por tal motivo, recomiendan asistir a la zona de Cañuelas.

En cuanto a la disposición dentro del estadio, la hinchada de Gimnasia ocupará el sector "visitante". El ingreso a platea será por Calle Liniers, y la popular que albergará a los mendocinos será la que da a Aristóbulo del Valle.

Cómo llegar hasta el estadio de Platense:

image Así será el ingreso de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Según información provista por el sector de prensa del Club Atlético Platense, las vías más rápidas de llegar al estadio Ciudad de Vicente López son:

Desde la zona norte del Gran Buenos Aires: Acceso Norte Avenida Maipú Avenida del Libertador

Desde la Capital Federal : Avenida General Paz Avenida Cabildo Avenida Roberto Goyeneche Avenida del Libertador Avenida Int. Cantilo

: Desde las zonas oeste y sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires : Avenida General Paz

:

Medios de Transporte: Tren: Ferrocarril General Belgrano Norte (Estación Aristóbulo del Valle) – Colectivos: 15-19-21-28-59-60-68-71-117-130-133-151-152-161-168-184-203-228-314-365-430-792.

Ingreso: Popular y Platea local por calle Zufriategui – Popular lateral local y visitante por calle Liniers – Popular visitante por calle Liniers y Bogado, al costado de las vías del Ferrocarril General Belgrano Norte.