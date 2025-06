Por qué se va Juan Manuel Sara del Deportivo Maipú

Sara y su preocupación por el presupuesto para refuerzos del Deportivo Maipú:

Embed "NO HAY PRESUPUESTO PARA REFORZARNOS".



Juan Manuel Sara y el análisis del próximo mercado de pases del #DeportivoMaipú en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/goqIMeHCnF — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) June 2, 2025

El propio entrenador había avisado de esta situación algunas semanas atrás, delante de los medios: "El tema es que no es fácil reforzarse en el medio del campeonato, y después que en Maipú no hay presupuesto para eso. Es muy dificil, tenés que tener demasiadas herramientas, y no es fácil buscar jugadores de categorías inferiores, que lleguen y se inserten. No se adapta cualquiera a esto. Hablamos con algunos jugadores, pero estamos lejísimos de traer, no tenemos los recursos", había contado preocupado.

Sus palabras, apenas 15 días antes de presentar su renuncia, todavía resuenan en los pasillos de Calle Vergara. Cabe destacar que Diario Los Andes intentó comunicarse con el entrenador, que respondió que está enfocado en el duelo ante Quilmes y que no emitirá declaraciones al respecto.

Por estos momentos, en Maipú comienzan a evaluarse las distintas opciones para su reemplazo, que se espera quede confirmado en el plazo corto de tiempo. Mientras tanto, Sara se despedirá del plantel ante Quilmes en el Estadio Centenario.