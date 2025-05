Victoria agónica del Deportivo Maipú en Buenos Aires para seguir prendido

Cerca del final, Tomás Silva avisó que tenía una bala en la recámara con un increíble mano a mano que contuvo el arquero Di Fulvio. Un par de minutos más tarde, la paciencia Botellera tuvo su premio. A los 45’, Paredes mandó directo al área un lateral en los metros finales, Agüero la peinó, la defensa local no pudo despejar, y Tomás Silva la mandó a guardar.

Formaciones de Colegiales - Deportivo Maipú:

Colegiales (0): Emilio Di Fulvio; Mauricio Bermejo, Sebastián Silguero, Leandro Martínez, Franco Hanashiro; Facundo Montiel, Federico Marín, Laureano Marra, Bahiano García; Valentín Robaldo, Nicolás Franco. DT: Leonardo Fernández.

Deportivo Maipú (1): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Emiliano Ozuna; Gastón Mansilla, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Matías Viguet; Agustín Gaitán, Pío Bonacci. DT: Juan Manuel Sara.

Estadio: Libertarios Unidos

Árbitro: Jorge Broggi

Goles: ST: 45’ Tomás Silva (DM)

Cambios: ST: 10’ Diego Ramírez x Gaitán (DM), 13’ Lucio Castillo x Marra (C), 24’ Marcelo Eggel x Bonfigli (DM), 28’ Andrés Lioi y Álvaro Marín x Robaldo y García (C), 34’ Lucas Vallejos y Tomás Silva x Mansilla y Viguet (DM), 44’ Tomás Almada x Montiel (C)

Tarjetas Amarillas: Federico Marín / Luciano Paredes

