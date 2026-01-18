18 de enero de 2026 - 17:11

¿El reemplazante de Sebastián Villa? Independiente Rivadavia lo encontró y ya tiene todo arreglado

Ante la inminente salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia mostró sus cartas y cerró la llegada de un viejo conocido en el fútbol local.

Rodrigo Atencio, el potencial reemplazante de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia.

Ante la posibilidad de la salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia no esperó y ya aseguró a quien será su sustituto en la ofensiva, Rodrigo Atencio, delantero argentino de 23 años que llega desde Sport Recife de Brasil con un préstamo de un año y opción de compra.

Atencio, formado en las inferiores de Independiente de Avellaneda, tuvo una etapa de consolidación en Central Córdoba, donde fue figura en más de 40 partidos antes de emigrar a Brasil. Su regreso al fútbol argentino, y en particular a Mendoza, responde a la necesidad de la "Lepra" de contar con un jugador de desequilibrio mientras se define el futuro de Villa.

image

Independiente Rivadavia sigue sumando jóvenes talentos al plantel

Con contrato en Brasil hasta 2029, el atacante se suma a un plantel que también incorporó al joven Bautista Dadín, proveniente de la Reserva de River Plate, en paralelo a la llegada de Atencio. Así, el club busca armar variantes ofensivas antes del inicio de sus compromisos oficiales, entre ellos la participación en la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Villa continúa entrenando en Colombia a la espera de una venta que aún no se concretó, entre sondeos desde Brasil y Arabia Saudita. La confirmación de Rodrigo Atencio como refuerzo es una señal de que Independiente Rivadavia ya planifica su futuro con o sin su capitán.

image

Con la llegada del atacante argentino, Independiente Rivadavia apunta a sostener su poder ofensivo y a no quedar condicionado por una eventual salida de Sebastián Villa. La dirigencia buscó un perfil con experiencia reciente en el exterior y recorrido en el fútbol local, capaz de adaptarse rápidamente al equipo y aportar desequilibrio por las bandas.

De esta manera, la "Lepra" continúa armando un plantel competitivo para afrontar una temporada exigente, en la que deberá repartir energías entre el torneo local y los desafíos internacionales. Mientras se define el futuro de Villa, el club mendocino ya se mueve con previsión para mantener su ambición y protagonismo.

image
