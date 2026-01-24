24 de enero de 2026 - 00:09

Las mejores imágenes de un partido de locos para Independiente Rivadavia

Tormenta eléctrica, corte de energía, granizo y mucha emoción tuvo el encuentro entre la Lepra y Atlético Tucumán por la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán Foto 1/10

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
En Vivo

Independiente Rivadavia empata con Atlético Tucumán

Por Redacción Deportes
Fuerte tormenta con granizo en el Gran Mendoza

Una intensa tormenta de granizo azotó al Gran Mendoza: abundante caída de agua y suspensión de actividades

Por Redacción Sociedad
El granizo afecta el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Alerta: partido demorado entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por granizo y corte de luz general

Por Redacción Deportes