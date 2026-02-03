Independiente Rivadavia busca seguir en lo más alto: hora, TV y formaciones

Por la tercera fecha de la Liga Profesional, este martes desde las 21.15, Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio Bautista Gargantini.
El equipo de Alfredo Berti recibe este martes a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, con el objetivo de sostener su arranque perfecto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El encuentro, correspondiente a la Zona B del Torneo Apertura, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado en directo por ESPN Premium.
El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará sumar de a tres en la Catedral del Parque con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. Los Azules, que transitan su tercera temporada en Primera División, tuvieron un inicio ideal, con dos triunfos consecutivos, el más reciente ante Huracán en Parque Patricios, donde lograron revertir un resultado adverso y sumar tres puntos de gran valor.
En el debut del certamen, Independiente Rivadavia había superado a Atlético Tucumán por 2 a 1 en el Gargantini, mostrando un rendimiento sólido y convincente.
De cara al compromiso de este martes, regresaría a la titularidad la gran figura de la Lepra, el colombiano Sebastián Villa, quien tras varias idas y vueltas terminó recalando en el conjunto del Parque. El atacante podría ingresar por Gonzalo Ríos, una de las figuras del equipo de Berti en este arranque de temporada.
Con quien no podrá contar el entrenador es con el goleador paraguayo Alex Arce, quien se encuentra lesionado y no estará disponible para el encuentro.
Por su parte, Sarmiento de Junín llega entonado tras vencer como local a Banfield por 1 a 0, aunque en su debut en el torneo había caído en su visita a La Paternal frente a Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos o Sebastián Villa, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Yair Arizmendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Estadio: Bautista Gargantini.
Hora: 21.15.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Luis Lobo Medina.