Independiente Rivadavia busca seguir en lo más alto: hora, TV y formaciones

El equipo de Alfredo Berti recibe este martes a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, con el objetivo de sostener su arranque perfecto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia quiere la cima y estirar su buena racha en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia quiere la cima y estirar su buena racha en el Bautista Gargantini.

Ramiro Gómez
El encuentro, correspondiente a la Zona B del Torneo Apertura, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado en directo por ESPN Premium.

Huracán - Independiente Rivadavia
El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará sumar de a tres en la Catedral del Parque con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. Los Azules, que transitan su tercera temporada en Primera División, tuvieron un inicio ideal, con dos triunfos consecutivos, el más reciente ante Huracán en Parque Patricios, donde lograron revertir un resultado adverso y sumar tres puntos de gran valor.

El gran comienzo Azul

En el debut del certamen, Independiente Rivadavia había superado a Atlético Tucumán por 2 a 1 en el Gargantini, mostrando un rendimiento sólido y convincente.

Villa, el regreso más esperado

De cara al compromiso de este martes, regresaría a la titularidad la gran figura de la Lepra, el colombiano Sebastián Villa, quien tras varias idas y vueltas terminó recalando en el conjunto del Parque. El atacante podría ingresar por Gonzalo Ríos, una de las figuras del equipo de Berti en este arranque de temporada.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Una ausencia anunciada

Con quien no podrá contar el entrenador es con el goleador paraguayo Alex Arce, quien se encuentra lesionado y no estará disponible para el encuentro.

Por su parte, Sarmiento de Junín llega entonado tras vencer como local a Banfield por 1 a 0, aunque en su debut en el torneo había caído en su visita a La Paternal frente a Argentinos Juniors.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos o Sebastián Villa, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Sarmiento de Junín

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Lucas Suárez; Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Yair Arizmendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

