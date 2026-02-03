Liga Profesional: Gimnasia fue superado de principio a fin y cayó por goleada
El Lobo perdió 4 a 0 frente a Unión de Santa Fe por la tercera fecha del Torneo Apertura y acumuló su segunda derrota consecutiva, en una noche marcada por errores defensivos y la expulsión de Saavedra.
En lo que ha sido su producción más floja, el Lobo pierde frente al Tatengue por 2 a 0.
Lejos de sus mejores noches, Gimnasia y Esgrima sufrió una dura derrota en su tercera presentación en la Liga Profesional. El Lobo cayó por 4 a 0 frente a Unión de Santa Fe, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, en una noche para el olvido del equipo dirigido por Ariel Broggi.
Los goles del Tatengue fueron convertidos por Rafael Profini, Paredes -en contra-, Estigarribia de penal y Díaz, quien cerró la goleada en el complemento.
A los 3 minutos de juego, y en su primera llegada, el Tatengue se puso en ventaja a través de Rafael Profini. Tras un centro desde la derecha y una habilitación de cabeza, el balón le quedó al juvenil surgido de la cantera santafesina, quien quedó mano a mano con Rigamonti y definió con un remate cruzado al primer palo.
Lejos de sus mejores primeras etapas, el Lobo mostró mucha fragilidad en la zona defensiva y careció de peso ofensivo, lo que le permitió al conjunto local golpear temprano y desequilibrar el esquema del equipo mendocino.
Con el anticipo de Mauro Pittón, la velocidad de Profini y la recuperación de Mateo Del Blanco, sumado a las llegadas y desbordes de Cristian Tarragona, al equipo dirigido por Broggi le costó encontrar fluidez en el juego y asociaciones que le permitieran sorprender.
En medio de la confusión y la incertidumbre, Saavedra llegó a destiempo a un anticipo y terminó expulsado luego de que el árbitro consultara el VAR. Eran malas noticias para Gimnasia cuando apenas transcurrían 25 minutos de juego.
El ingreso de Recalde y del recientemente incorporado Módica buscó darle mayor contención y algo de peso ofensivo al conjunto mendocino, aunque sin lograr revertir el desarrollo.
Sobre el final de la primera etapa, a los 40 minutos, una corrida y desborde de Tarragona derivó en un centro fuerte a media altura que encontró el pie derecho de Paredes. El balón se desvió, descolocó a Rigamonti -que salía a cortar- y se convirtió en el segundo gol del Tatengue.
El Tatengue lo liquidó
En el complemento, el equipo de Leonardo Madelón supo aprovechar la superioridad numérica, controló el juego y generó las mejores situaciones. Con Tarragona, Pittón, Profini y Del Blanco, Unión hizo sufrir al equipo del Parque, que no encontraba respuestas y cometía errores reiterados en la salida.
Una infracción de Sánchez sobre Del Blanco en el borde del área derivó en un penal que Estigarribia cambió por gol. Minutos más tarde, Díaz -que había ingresado por el propio Estigarribia- apareció solo en el área y, con un cabezazo limpio, selló el 4 a 0 definitivo.
Con un hombre menos durante gran parte del encuentro, Gimnasia nunca logró acomodarse en el campo de juego y terminó protagonizando una de sus presentaciones más deslucidas, frente a la contundencia del Tatengue en Santa Fe.
El Lobo, el próximo domingo recibirá a Instituto de Córdoba, desde las 22.15, por la cuarta fecha del Apertura.
Formaciones
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodrïguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Gol: PT: 3' Profini, 40' (U), Paredes (G) en contra. ST: 34' Estigarribia (U) de penal, 38' Díaz (U).
Cambios: PT. 33' Agustíin Módica por Lencioni (G) y Matías Recalde por Linares (G). ST: en el inicio Tomás O’Connor por Simoni (G), 20' Emiliano Álvarez por Vargas (U), Misael Aguirre por Palacios (U), 25' Luciano Cingolani por Ceballos G), 26' Agustín Colazo por Tarragona (U) y Santiago Grella por Pittón (U),.35’ Diego Díaz por Estibarribia (U).