Gimnasia visita a Unión en Santa Fe con la mira puesta en la recuperación

Con algunas ausencias, Gimnasia y Esgrima ya se instaló en la ciudad de Santa Fe, donde esta noche tendrá su tercera presentación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional , cuando enfrente a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril.

Luego de sumar sus últimas incorporaciones -tres de ellas provenientes de Rosario Central -, el Lobo trabajó en la mañana de ayer en el estadio Legrotaglie, ultimando detalles de cara al compromiso frente al Tatengue .

Tras cerrar un circuito de presentaciones históricas luego d e 42 años de ausencia en el fútbol de Primera División , el Mensana viajó a la capital santafesina. Entre los 23 futbolistas convocados por el entrenador Ariel Broggi figuran tres de los últimos refuerzos, de los 17 que se incorporaron para esta temporada: Agustín Módica, Ignacio Sabatini y Tomás O’Connor .

Por su parte, no integran la delegación Imanol González, Santiago Rodríguez, Blas Armoa, Brian Andrada y Nicolás Romano, quienes presentan distintas molestias físicas y fueron preservados por el cuerpo técnico. Por lo tanto, quien podría volver a ocupar la titularidad sería el histórico capitán del ascenso, Diego Mondino.

En lo que significó una presentación histórica como local, Gimnasia viene de sufrir su primera derrota en el certamen , que fue ante San Lorenzo por 1 a 0 . Más allá del resultado adverso, el encuentro estuvo cargado de emociones y dejó momentos memorables para el Lobo, en un Legrotaglie colmado que fue escenario de una verdadera fiesta.

El histórico central del Lobo, Diego Mondino, esta noche podría estar en los titulares.

Teniendo en cuenta que en el debut logró una victoria frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el conjunto mensana buscará esta noche volver a sumar y seguir afianzándose en este regreso al fútbol de AFA.

La ultima vez que se cruzaron el Lobo y el Tatengue

El Lobo y el Tatengue la última vez que estuvieron cara a cara fue el 17 de abril de 2024 cuando se enfrentaron por la Copa Argentina. El triunfo fue para el equipo mendocino que se impuso 2 a 1 en la cancha d Sarmiento de Junin con goles del Tanque Silva y Nazareno Solis, mientras que, para Colón descontó Bruno Pittón.

Antes de este duelo, habían cruzado 1972 en la final del Regional por el ascenso al Torneo Nacional, en encuentro de ida ganó Unión de Santa Fe ( 4 a 2)y en la revancha se impuso el Lobo, 3 a 0.

Oportunidades en las que se enfrentaron Leopoldo Jacinto Lúquez y Víctor Legrotaglie dos históricos.

image Histórica presentación de Gimnasia en el Legrotaglie en su vuelta a Primera. Gentileza