2 de febrero de 2026 - 21:14

Gimnasia visita a Unión en Santa Fe con la mira puesta en la recuperación

El Mensana afrontará esta noche su tercer partido en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, luego de una presentación histórica como local y con varias ausencias en la delegación.

A la espera. El campo de juego del estadio 15 de Abril será escenario del duelo entre el Tatengue y el Lobo mendocino.&nbsp; &nbsp;

Foto:

PrensaGyE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Con algunas ausencias, Gimnasia y Esgrima ya se instaló en la ciudad de Santa Fe, donde esta noche tendrá su tercera presentación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando enfrente a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril.

Preparación y últimos trabajos

Luego de sumar sus últimas incorporaciones -tres de ellas provenientes de Rosario Central-, el Lobo trabajó en la mañana de ayer en el estadio Legrotaglie, ultimando detalles de cara al compromiso frente al Tatengue.

image

Los convocados y las ausencias

Tras cerrar un circuito de presentaciones históricas luego de 42 años de ausencia en el fútbol de Primera División, el Mensana viajó a la capital santafesina. Entre los 23 futbolistas convocados por el entrenador Ariel Broggi figuran tres de los últimos refuerzos, de los 17 que se incorporaron para esta temporada: Agustín Módica, Ignacio Sabatini y Tomás O’Connor.

Por su parte, no integran la delegación Imanol González, Santiago Rodríguez, Blas Armoa, Brian Andrada y Nicolás Romano, quienes presentan distintas molestias físicas y fueron preservados por el cuerpo técnico. Por lo tanto, quien podría volver a ocupar la titularidad sería el histórico capitán del ascenso, Diego Mondino.

image
El histórico central del Lobo, Diego Mondino, esta noche podría estar en los titulares.

El presente del Lobo

En lo que significó una presentación histórica como local, Gimnasia viene de sufrir su primera derrota en el certamen, que fue ante San Lorenzo por 1 a 0. Más allá del resultado adverso, el encuentro estuvo cargado de emociones y dejó momentos memorables para el Lobo, en un Legrotaglie colmado que fue escenario de una verdadera fiesta.

Teniendo en cuenta que en el debut logró una victoria frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el conjunto mensana buscará esta noche volver a sumar y seguir afianzándose en este regreso al fútbol de AFA.

La ultima vez que se cruzaron el Lobo y el Tatengue

El Lobo y el Tatengue la última vez que estuvieron cara a cara fue el 17 de abril de 2024 cuando se enfrentaron por la Copa Argentina. El triunfo fue para el equipo mendocino que se impuso 2 a 1 en la cancha d Sarmiento de Junin con goles del Tanque Silva y Nazareno Solis, mientras que, para Colón descontó Bruno Pittón.

Antes de este duelo, habían cruzado 1972 en la final del Regional por el ascenso al Torneo Nacional, en encuentro de ida ganó Unión de Santa Fe ( 4 a 2)y en la revancha se impuso el Lobo, 3 a 0.

Oportunidades en las que se enfrentaron Leopoldo Jacinto Lúquez y Víctor Legrotaglie dos históricos.

image
Histórica presentación de Gimnasia en el Legrotaglie en su vuelta a Primera.

image
El Legrotaglie fue una fiesta en la presentación oficial del Lobo en condición de local.

Valentino Simoni, que no tuvo muchas chances frente al Ciclón, buscará volver al gol frente al Tatengue.
