Rugby: Se dieron a conocer las ciudades donde jugará Argentina y el fixture del Mundial

Los Pumas ya conocen los días, horarios y sedes para los partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby que se llevará a cabo en Australia en 2027. Adelaida, Brisbane y Melbourne serán las ciudades, que recibirán al seleccionado mayor de Argentina.
¿Cuándo y dónde juega Argentina?
Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, 5.45 ARG , Brisbane Stadium (Brisbane)
Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España, 1.15 ARG , Docklands Stadium (Melbourne)
Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji, 23.45 ARG (del sábado 16 de octubre), Adelaide Oval (Adelaida).
Recordemos que en la actualidad están en los Pumas los jugadores mendocinos: Rodrigo Isgró y Juan González