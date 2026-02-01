Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima pierde 2 a 0 en Santa Fe frente al Tatengue

Gimnasia y Esgrima en su tercera presentación en la Liga Profesional, pierde frente a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura.

En la primera llegada del Tatengue, Rafael Profini puso en ventaja al conjunto santafesino. Tras un centro desde la derecha y una habilitación de cabeza, el balón le quedó al jugador surgido de la cantera santafesina, quien quedó mano a mano con Rigamonti y definió con un remate cruzado al primer palo del arquero.

El Lobo, que volvió a la máxima categoría del fútbol argentino luego de 42 años, ha tenido un comienzo alentador en el campeonato dentro de la Zona A, donde actualmente se ubica en la novena posición de la tabla.

El Lobo y un debut soñado

En su debut, Gimnasia logró un histórico triunfo ante Central Córdoba por 1 a 0, con un gol del pibe Valentino Simoni, quien llegó a préstamo desde la Reserva de Boca Juniors, donde fue el goleador de la temporada pasada. El joven delantero tuvo así su estreno oficial en Primera División de la mano del entrenador Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

En tanto, en su primera presentación como local en el estadio Víctor Legrotaglie ,la más esperada por la afición mensana, que colmó las instalaciones ubicadas sobre calle Lencinas, en el Parque, el equipo no pudo darle continuidad a la fiesta iniciada en Santiago del Estero y cayó frente a San Lorenzo por 1 a 0. Fue un duelo parejo, en el que el Lobo jugó de igual a igual ante el Ciclón, que supo aprovechar la mejor situación del partido y marcó la diferencia en el complemento.

Más allá del resultado, el mundo mensana vivió una jornada inolvidable en el Víctor Legrotaglie, donde el equipo del Parque volvió a mostrar una buena actitud durante los primeros 45 minutos, aunque no logró capitalizar las situaciones generadas en esa etapa.

Reforzar la zona ofensiva

Sin dudas, la zona ofensiva es uno de los aspectos que más preocupan y que el entrenador Ariel Broggi busca reforzar, más allá de haber comenzado el torneo con un triunfo gracias al gol de Simoni. El objetivo es dotar al equipo de mayor peso y eficacia en ataque, y por eso, en el cierre del mercado de pases, Gimnasia sumó cuatro incorporaciones, entre ellas varios delanteros.

La llegada de Ulises Sánchez, proveniente de Belgrano de Córdoba, representa un refuerzo de jerarquía, algo que el cordobés dejó en claro en su debut frente a San Lorenzo, donde fue el mejor jugador del equipo durante el primer tiempo.

Gimnasia y Esgrima El Lobo buscará la recuperación en Santa Fe, donde este lunes enfrentará a Unión, desde las 22, por la Liga Profesional. PrensaGyE

La llegada de los últimos refuerzos

Además, el Lobo incorporó a tres futbolistas provenientes de Rosario Central: el delantero Tobías Cervera, el centrodelantero Agustín Módica y el volante Tomás O’Connor. A ellos se suma el maipucino Ignacio Sabatini, también atacante, quien llega desde Arsenal de Sarandí.

De cara al compromiso ante el Tatengue, Gimnasia buscará afirmarse en la categoría. Unión viene de caer como visitante ante Lanús por 2 a 1, tras haber igualado sin goles en la primera fecha frente a Platense.

Para este encuentro, el entrenador del Lobo mendocino realizaría un cambio obligado en la defensa: Ezequiel Muñoz regresaría a la titularidad en lugar de Imanol González, quien se encuentra lesionado.

Formaciones

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodrïguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez, Valentino Simoni. DT: Airel Broggi.3`Po

Gol: PT: Profini

Cambios. 33' Agustíin Módica por Lencioni (G) y Matías Recalde por Linares (G).

Estadio:15 de Abril

Arbitro: Nazareno Araza

Unión - Gimnasia