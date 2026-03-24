En reemplazo de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima quiere un Titán como nuevo entrenador

Aunque la ronda de nombres suma un puñado más de protagonistas, Gimnasia parece haber elegido a su favorito: Martín Palermo.

Gimnasia y Esgrima está cerca de contratar a Martín Palermo como nuevo entrenador mensana. En las próximas horas se define.

La salida de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima tras una floja campaña, activó rápidamente el operativo sucesión y, en cuestión de horas, el club de calle Lencinas parece haber encontrado a quien sería su principal apuntado: Martín Palermo.

El exdelantero de Estudiantes y Boca Juniors, entre otros, que se encuentra sin equipo, pica en punta para asumir el cargo y todo indica que su llegada es inminente. Las negociaciones avanzaron con rapidez y podrían cerrarse entre hoy y mañana, en un movimiento que genera expectativa en el mundo del Lobo.

¿Tiene el entrenador? En las últimas horas, un dato reforzó aún más esa sensación: Palermo estaría en en Mendoza. Alojado en un hotel céntrico, su presencia es interpretada como una señal concreta de que el acuerdo deportivo estaría muy cerca de concretarse. Mientras tanto, la dirigencia mensana trabaja en los detalles finales para oficializar su contratación.

Gimnasia y Esgrima / Martín Palermo Martín Palermo supo realizar una buena campaña en Platense y en Godoy Cruz dejó un grato recuerdo. Ahora, lo quiere Gimnasia. Gentileza En paralelo, hubo otros nombres en carpeta. La dupla Favio Orsi–Sergio Gómez fue una de las alternativas analizadas, al igual que Guillermo Farré. Sin embargo, con el correr de las horas, la opción de Palermo fue tomando fuerza hasta convertirse en la prioridad.

El cambio de entrenador llega tras un ciclo irregular. Bajo la conducción de Broggi, el equipo nunca logró consolidar una identidad clara y alternó rendimientos sin continuidad. La falta de respuestas tácticas y la dificultad para sostener buenos pasajes terminaron por desgastar el proceso.