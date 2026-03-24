En reemplazo de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima quiere un Titán como nuevo entrenador

El exdelantero de Estudiantes y Boca Juniors, entre otros, que se encuentra sin equipo, pica en punta para asumir el cargo y todo indica que su llegada es inminente. Las negociaciones avanzaron con rapidez y podrían cerrarse entre hoy y mañana, en un movimiento que genera expectativa en el mundo del Lobo.
¿Tiene el entrenador?
En las últimas horas, un dato reforzó aún más esa sensación: Palermo estaría en en Mendoza. Alojado en un hotel céntrico, su presencia es interpretada como una señal concreta de que el acuerdo deportivo estaría muy cerca de concretarse. Mientras tanto, la dirigencia mensana trabaja en los detalles finales para oficializar su contratación.
En paralelo, hubo otros nombres en carpeta. La dupla Favio Orsi–Sergio Gómez fue una de las alternativas analizadas, al igual que Guillermo Farré. Sin embargo, con el correr de las horas, la opción de Palermo fue tomando fuerza hasta convertirse en la prioridad.
El cambio de entrenador llega tras un ciclo irregular. Bajo la conducción de Broggi, el equipo nunca logró consolidar una identidad clara y alternó rendimientos sin continuidad. La falta de respuestas tácticas y la dificultad para sostener buenos pasajes terminaron por desgastar el proceso.
Ahora, con la posible llegada del "Titán", el Lobo mendocino busca un golpe de efecto que le permita renovar energías y reencaminar su rumbo en la temporada, tras su vuelta a la Primera División. Las próximas horas serán clave para confirmar lo que muchos allegados dan como un hecho.