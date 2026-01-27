El Lobo vuelve a rugir: Gimnasia hace vibrar el Legrotaglie en su histórica presentación

Después de 42 años, el estadio Víctor Legrotaglie se colmó de emoción y memoria futbolera. Entre anécdotas, gambetas y goles inolvidables, el regreso del Lobo a Primera División despertó pasione s, evocó leyendas y dio inicio a una nueva historia para el fútbol mendocino.

La presentación del Lobo después de muchos años volvió a colmar el estadio de calle Lencinas, en una tarde noche histórica.

La locura despertó este debut del Lobo. Locura por verlo, por sentirlo. Como pocas veces antes, el estadio Víctor Legrotaglie lució colmado, desbordado de pasión y encanto, en la presentación de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su regreso al fútbol grande como local frente a San Lorenzo.

Un “Víctor” que volvió a latir con una intensidad casi olvidada. Por momentos solo faltó el Maestro eotra vez ahí, haciendo alguna que otra payanita a un costado del campo de juego, moviendo su silueta chaplinesca, regalando esa mirada profunda acompañada de una sonrisa eternamente infantil. Ese pibe que se divertía con la pelota entre los grandes y que fue acompañado por un puñado de locos iguales a él, en una aventura futbolera que talló a fuego una impronta imposible de borrar con el paso del tiempo.

image Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo Ramiro Gómez Su figura y su mito volvieron a despertar emociones y pasiones como pocos en la historia del fútbol mendocino lograron conquistar. Las tribunas se poblaron de anécdotas infinitas. Algunas cargadas de fantasía y mito, como corresponde a todo personaje inmortal; otras provocaron carcajadas cómplices entre memoriosos que lo vieron deslizar su magia en ese mismo escenario que hoy volvió a vibrar como en sus mejores días. Ese escenario que, vaya a saber uno, de qué punto del mapa estelar habrá recibido tanta inspiración.

Porque no solo fue un futbolista extraordinario. También fue un compadre del vestuario, donde la diversión comenzaba mucho antes de que la pelota empezara a rodar. Así lo cuentan tantos que compartieron ese tiempo de gloria: los goles de tiro libre, el récord de goles olímpicos, las gambetas y los caños (¡tantos que no entran en ningún inventario!) de una desfachatez futbolera inolvidable.

image Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo Ramiro Gómez A más de uno se le habrán cruzado imágenes de aquel Gimnasia del toque, del “Toque Lobo Toque”, ya inmortalizado en la memoria colectiva. En la previa, las historias brotaron como vertientes en el Parque. Porque el Víctor es emblema, pero también lo son los muchos nombres que llenaron de gloria la historia mensana.