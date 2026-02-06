Independiente Rivadavia va por Esteban Andrada y podría reencontrarse con Sebastián Villa

Independiente Rivadavia busca jerarquía para afrontar la próxima Copa Libertadores y ya inició gestiones por el arquero argentino.

Independiente Rivadavia, que vivió un 2025 inolvidable al conquistar la Copa Argentina y asegurar su primera participación en la Copa Libertadores, sigue reforzando su plantel con la mira puesta en competir a nivel internacional y mantener su buen comienzo en el Torneo Apertura 2026 que lo tiene com único lider hasta el momento.

En ese contexto, la dirigencia mendocina aceleró conversaciones para intentar fichar al experimentado arquero Esteban Andrada, actualmente en calidad de préstamo en Real Zaragoza, aunque su pase pertenece al conjunto mexicano Monterrey. Andrada, de 35 años, sería un salto de jerarquía para la portería de la Lepra, que busca combinar experiencia y liderazgo de cara a sus retos más exigentes.

image Tanto Sebastián Villa como Esteban Andrada saben lo que es ganar títulos La posible llegada de Andrada también podría significar un reencuentro especial con Sebastián Villa, la figura y capitán del equipo que ya compartió vestuario con el arquero durante su etapa en Boca Juniors. En ese ciclo, ambos levantaron 3 trofeos locales y disputaron instancias definitorias en competiciones internacionales, lo que añadiría un valor sentimental al proyecto mendocino si se concreta el ansiado fichaje.

Aunque el interés de Independiente Rivadavia es concreto, la operación no será sencilla por las condiciones del préstamo y la necesidad de que el club español acceda a terminar anticipadamente el vínculo. Aun así, la Lepra sigue negociando con la intención de hacerse con un arquero de experiencia probada para afrontar su histórica participación en el certamen continental.

image En paralelo, la dirigencia leprosa trabaja fuerte en el mercado para jerarquizar el plantel con incorporaciones puntuales que aporten calidad.