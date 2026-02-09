Tenis: Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos del Argentina Open

El jugador de tenis de La Plata venció al italiano Andrea Pellegrino, por 6/3 y 6/4 y espera por el ganador entre Román Burruchaga y Laslo Djere

Tenis. El jugador de tenis Tomás Etcheverry (54°) venció en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino (145°) para superar la primera ronda y meterse en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires. El platense de 26 años se impuso por 6/3 y 6/4 en una hora y treinta y nueve minutos de juego, aproximadamente.

¿Qué pasó con Etcheverry en el Argentina Open? Etcheverry comenzó fuerte su andadura en el Argentina Open no solo por el triunfo, sino porque consiguió ponerse 3-0 arriba en el primer asalto y comenzó a encaminar un encuentro en el que no sufriría mayores sobresaltos.

Con un quiebre de servicio en el segundo juego y tras mantener todos los suyos, el jugador albiceleste se llevó la manga inicial por 6-3.