Hockey Césped: Quimera hace historia con un nuevo equipo en damas mayores

Hockey Césped. El pasado sábado 7 de febrero del 2026 se escribió un nuevo capítulo en la rica historia en el l Hockey Césped mendocino, es que en es calurosa jornada, por primera vez el club Quimera presentó en damas mayores o primera un equipo, que está compitiendo en le torneo que se denomina Pre Vendimia.
Algo de historia
Hace cuatro años nació Quimera que con el tiempo se transformó en un nuevo club deportivo y que en la actualidad está federado en la asociación mendocina de esta disciplina..
En el 2019, Sebastián y Gonzalo se juntaron, en 2021 Gonzalo jugador de hockey ideó armar un equipo de hockey césped para intervenir en la Liga Ocho de Godoy Cruz. En esta competencia les fue excelente y fueron además, alternando partidos en la Liga Mendocina de hockey social. “En febrero de 2021 arrancó como un grupo de amigos, sin nombre, para disputar la Liga Ocho, habían jugadores que estaban en la asociación, otros en el hockey social y les fue bastante bien”, afirmó el presidente del club Sebastián Perales, que hasta ese momento nunca había practicado la disciplina, pero colaboró con indumentaria para la práctica deportiva.
Con el paso del tiempo, llegaron más jugadores y en cada torneo que disputaban le iba muy bien. “Teníamos un sueño queríamos integrar la Asociación Mendocina de Hockey. Averiguamos que requisitos se necesitaba y conseguimos que nos apadrinaron los clubes Andino y Club Alemán. El año 2023 nos aceptaron y pudimos intervenir este año en las competiciones oficiales”.
-Sebastián ¿Cómo fue la temporada pasada para el club?
La temporada pasada entrenamos y jugamos en asociación con el plantel masculino en primera y en segunda.
Desde abril del año pasado comenzamos a entrenar con el plantel femenino en cancha de once. Gonzalo Contreras trabajó con el plantel femenino desde abril hasta diciembre en la parte técnica y Alejandro Parra en la parte física.
Para la pre temporada incorporamos a Gerónimo Araya como DT del plantel femenino y a Aarón Corso como asistente. Estamos trabajando de lunes a viernes con el plantel femenino porque sabemos que es un gran desafío jugar los torneos femenino asociación, es algo que muchas de nuestras jugadoras siempre soñaron y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar, hay que romper el hielo como se dice, y pisar la cancha de agua de una vez.
Cuando arrancamos con el club teníamos un equipo femenino con el que participábamos de torneos sociales, pero cuando decidimos comenzar con este proyecto en asociación nos dimos cuenta que no era para todas, porque acá hay que entrenar para poder jugar.
¿Desde cuándo vienen preparando a las chicas para que jueguen este año en primera?
-Venimos entrenando desde abril del año pasado, pero cerca de agosto o septiembre empezamos a ver como algo más cercano jugar en asociación. Y el pre vendimia nos pareció una excelente idea para que las jugadoras puedas “codearse” con chicas de otros clubes y vivir este nuevo tipo de juego con chicas que juegan hace años en asociación. Sabemos que es un gran paso, sabemos que es otro tipo de juego, ya lo vivimos con el plantel masculino y sabemos que les va a costar, pero la verdad es grandioso.
-¿Qué otras novedades hay para este 2026?
-Vamos a participar del torneo Regional con el plantel masculino, algo que soñábamos con que ocurra y este año se nos dio. Además vamos a continuar dando clínicas de entrenamiento a otras instituciones como un proyecto que armamos el año pasado para colaborar con enseñanza en la parte técnica.
¿Quién dirigirá a los equipos de primera tanto en damas y varones?
En el femenino estará DT Gerónimo Araya y ayudante Aaron Corso, el PF será Alejandro Parra. POr otra parte, en la rama masculina, en primera sigue Walter Conna, en segunda caballeros estará Fernando Altomano y el PF será Emmanuel Morales. El entrenador de arqueros es Fernando Altomano
-¿Cómo está en la actualidad el club?
En la actualidad tenemos alrededor de 80 socios. Un buen cuerpo técnico con un objetivo claro. Constantemente se está sumando gente, eso es importante, no es fácil mantener una estructura de este tipo. Somos un club que internamente habla mucho, diría que prácticamente todas las semanas nos reunimos y hablamos con el cuerpo técnico y los dirigentes y seguimos de cerca las inquietudes y temas de todos, tanto de jugadores y jugadoras como de la comisión y cuerpo técnico, no dejamos pasar nada por alto, a eso voy. Creo que lo más importante es que no hacemos nada al azar, todo lo planificamos y lo llevamos a cabo, y somos prolijos con todo.
-¿Cuáles son los objetivos que tienen tanto para la primera de damas y de varones?
-Seguir creciendo en volumen de gente. Seguir siendo una opción para jugadores y jugadoras que quieran sumarse a un club con calidad de entrenamiento y calidad de gente. Tenemos mucha gente que nunca ha agarrado un palo de hockey y se suman porque ven lo que hacemos, ven lo completo que es el trabajo físico y técnico y despertamos curiosidad. Con el plantel masculino la idea es posicionarnos entre los primeros puestos, sumar buenos puntos y seguir siendo competitivos. Con el plantel femenino sabemos que es un desafío, que es no es fácil adaptarse al tipo de juego y a la responsabilidad de entrenar, de estar, de ser puntuales, es un proceso que ya lo vivimos desde la organización y ahora les toca vivirlo a las jugadoras.