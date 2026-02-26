26 de febrero de 2026 - 17:03

Barros Schelotto lamentó la salida de Marcelo Gallardo: "Hay que respetar los contratos"

El entrenador de Vélez se refirió al alejamiento del "Muñeco" de River y, aunque evitó polemizar, marcó su postura sobre la estabilidad en los proyectos.

El Mellizo y el Muñeco fueron compañeros en la Selección Argentina, el domingo pasado volvieron a cruzarse en una cancha como DT, en la noche en que River cayó en Liniers ante Vélez.

Una salida que sacude el escenario

El entrenador de Vélez Sarsfield consideró que la desvinculación del Muñeco se inscribe dentro de situaciones habituales en el medio local, aunque reconoció que el caso tiene un peso particular. “Es algo que puede pasar. Les pasó a muchos entrenadores. Impacta más porque era la primera vez que le ocurría en River”, sostuvo en conferencia.

Barros Schelotto, que venía de superar al Millonario en la fecha anterior, señaló que no comparte la decisión, aunque evitó profundizar en críticas. “Siempre creo que hay que respetar los contratos, de un lado y del otro”, expresó.

Contratos, decisiones y el contexto del fútbol argentino

El Mellizo también relativizó el debate en torno a las salidas anticipadas y defendió la autonomía de clubes y protagonistas. “No soy quién para dictar sentencia. Cada institución toma sus decisiones y cada profesional también”, aclaró.

En esa línea, vinculó la situación con otras polémicas recientes del mercado de pases y remarcó que los movimientos forman parte de la dinámica natural del fútbol.

Gallardo tras la caída frente a Vélez tomó la decisión de alejarse de River.

La voz de un ex dirigido

Quien también se pronunció fue Ignacio Fernández, actual mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata y pieza clave en el exitoso ciclo anterior de Gallardo en River.

Tras convertir en la derrota ante Rosario Central, el volante admitió que la noticia lo sorprendió. “Marcelo conoce mejor que nadie lo que es River. Si decidió dar un paso al costado, seguramente fue pensando en el club”, afirmó en diálogo radial.

La presión y la vara alta en Núñez

Fernández también analizó el contexto competitivo actual. Según su mirada, el torneo argentino se volvió más parejo y eso dificulta que equipos como River o Boca sostengan diferencias amplias en el tiempo.

“La vara está muy alta y la exigencia es constante. Cuando no se dan los resultados, la paciencia dura poco”, reflexionó. Así, tanto Barros Schelotto como Fernández coincidieron en que la salida de Gallardo no solo marca el cierre de un ciclo trascendente, sino que también reabre el debate sobre la estabilidad y la presión en los clubes más grandes del país

