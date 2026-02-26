26 de febrero de 2026 - 12:01

River prepara la era post Gallardo mientras Coudet niega contactos: "Lo juro por mis 4 hijos"

Pese a jurar por sus hijos que no hubo llamados, el técnico del Alavés tiene un acuerdo de palabra con el Millonario para asumir tras el interinato de Escudero.

Coudet negó contactos de River: Lo juro por mis 4 hijos

Coudet negó contactos de River: "Lo juro por mis 4 hijos"

Foto:

Por Francisco Moreno

Eduardo Coudet se posicionó como el sucesor natural de Marcelo Gallardo en un día marcado por la emoción en Núñez. Aunque el actual entrenador del Alavés desmintió públicamente cualquier acercamiento, la dirigencia de River Plate avanza en las sombras para cerrar su contratación una vez que se cumplan los protocolos de salida en España.

Leé además

River Plate recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

River Plate despide a Marcelo Gallardo ante Banfield: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Hernán Crespo no llegará a River Plate

Hernán Crespo le cerró la puerta al interés de River: "Estoy enfocado en el Brasileirão"

Por Redacción Deportes

Para el hincha de River, la jornada de este jueves tiene una carga emocional doble. Mientras el Estadio Monumental se prepara para despedir a Gallardo en el partido frente a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura, el nombre de Coudet resuena con fuerza como el candidato principal para transformar el presente del equipo. A pesar de que el "Chacho" utilizó su conferencia de prensa en España para negar cualquier contacto oficial, las gestiones existen bajo un manto de cautela profesional.

Coudet fue tajante al declarar que nadie se comunicó con él ni con su representante y aseguró estar al margen del ruido mediático. Incluso llegó a jurar que no hubo negociaciones abiertas hasta el momento: “Lo puedo jurar por mis 4 hijos”.

Embed

Los motivos detrás del hermetismo del Chacho

Coudet, que necesita mantener la armonía en el Alavés, equipo que pelea por la permanencia en LaLiga, tiene un compromiso clave este viernes ante el Levante. Esta maniobra de distracción técnica tiene antecedentes directos en el fútbol argentino, como ocurrió con Fernando Gago antes de su llegada a Boca Juniors, donde la estrategia fue negar todo hasta el momento de la firma.

Al desconocer públicamente los contactos, los entrenadores evitan críticas ante un eventual mal resultado con su equipo actual y mantienen la estabilidad del plantel que dirigen. Es un mecanismo de gestión que permite que las charlas diarias entre el entorno del técnico y el club de destino avancen sin interferencias externas.

El calendario de la transición y el interinato confirmado

A pesar del optimismo por la llegada de Coudet, quien puso a River a la altura de instituciones como el Real Madrid o el Barcelona, los tiempos imponen una transición gradual. El técnico admitió que valoraría una oferta formal en caso de recibirla, lo que constituye un claro mensaje de su predisposición para aceptar el desafío una vez que termine su etapa en España.

image

Mientras se resuelven los detalles del contrato y la desvinculación de su club actual, el equipo ya cuenta con una conducción provisional para los próximos compromisos locales, y es que el próximo lunes, cuando el equipo enfrente a Independiente Rivadavia, el banco de suplentes será ocupado por Marcelo Escudero. Esta decisión otorga el margen necesario para que la negociación con Coudet decante de manera natural, permitiendo que el entrenador finalice su compromiso en España antes de viajar a Buenos Aires para iniciar su ciclo en el club donde supo brillar como jugador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La última lista de Marcelo Gallardo en River: bajas sensibles y regresos clave para su despedida.

La última lista de Marcelo Gallardo en River: bajas sensibles y regresos clave para su despedida

Por Francisco Moreno
Marcelo Gallardo se irá de River por segunda vez como Director Técnico.

Marcelo Gallardo y el insólito pedido en su último partido con River

Por Redacción Deportes
River y el motivo familiar que acelera la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante del Marcelo Gallardo.

River y el motivo familiar que acelera la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante del Marcelo Gallardo

Por Francisco Moreno
Stefano Di Carlo, presidente de River.

El sucesor de Gallardo en River tiene dos plazos para reforzarse: hasta cuando puede incorporar jugadores

Por Francisco Moreno