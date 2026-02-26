River prepara la era post Gallardo mientras Coudet niega contactos: "Lo juro por mis 4 hijos"

Eduardo Coudet se posicionó como el sucesor natural de Marcelo Gallardo en un día marcado por la emoción en Núñez. Aunque el actual entrenador del Alavés desmintió públicamente cualquier acercamiento, la dirigencia de River Plate avanza en las sombras para cerrar su contratación una vez que se cumplan los protocolos de salida en España.
Para el hincha de River, la jornada de este jueves tiene una carga emocional doble. Mientras el Estadio Monumental se prepara para despedir a Gallardo en el partido frente a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura, el nombre de Coudet resuena con fuerza como el candidato principal para transformar el presente del equipo. A pesar de que el "Chacho" utilizó su conferencia de prensa en España para negar cualquier contacto oficial, las gestiones existen bajo un manto de cautela profesional.
Coudet fue tajante al declarar que nadie se comunicó con él ni con su representante y aseguró estar al margen del ruido mediático. Incluso llegó a jurar que no hubo negociaciones abiertas hasta el momento: “Lo puedo jurar por mis 4 hijos”.
Coudet, que necesita mantener la armonía en el Alavés, equipo que pelea por la permanencia en LaLiga, tiene un compromiso clave este viernes ante el Levante. Esta maniobra de distracción técnica tiene antecedentes directos en el fútbol argentino, como ocurrió con Fernando Gago antes de su llegada a Boca Juniors, donde la estrategia fue negar todo hasta el momento de la firma.
Al desconocer públicamente los contactos, los entrenadores evitan críticas ante un eventual mal resultado con su equipo actual y mantienen la estabilidad del plantel que dirigen. Es un mecanismo de gestión que permite que las charlas diarias entre el entorno del técnico y el club de destino avancen sin interferencias externas.
El calendario de la transición y el interinato confirmado
A pesar del optimismo por la llegada de Coudet, quien puso a River a la altura de instituciones como el Real Madrid o el Barcelona, los tiempos imponen una transición gradual. El técnico admitió que valoraría una oferta formal en caso de recibirla, lo que constituye un claro mensaje de su predisposición para aceptar el desafío una vez que termine su etapa en España.
Mientras se resuelven los detalles del contrato y la desvinculación de su club actual, el equipo ya cuenta con una conducción provisional para los próximos compromisos locales, y es que el próximo lunes, cuando el equipo enfrente a Independiente Rivadavia, el banco de suplentes será ocupado por Marcelo Escudero. Esta decisión otorga el margen necesario para que la negociación con Coudet decante de manera natural, permitiendo que el entrenador finalice su compromiso en España antes de viajar a Buenos Aires para iniciar su ciclo en el club donde supo brillar como jugador.