River prepara la era post Gallardo mientras Coudet niega contactos: "Lo juro por mis 4 hijos"

Pese a jurar por sus hijos que no hubo llamados, el técnico del Alavés tiene un acuerdo de palabra con el Millonario para asumir tras el interinato de Escudero.

Eduardo Coudet se posicionó como el sucesor natural de Marcelo Gallardo en un día marcado por la emoción en Núñez. Aunque el actual entrenador del Alavés desmintió públicamente cualquier acercamiento, la dirigencia de River Plate avanza en las sombras para cerrar su contratación una vez que se cumplan los protocolos de salida en España.

Para el hincha de River, la jornada de este jueves tiene una carga emocional doble. Mientras el Estadio Monumental se prepara para despedir a Gallardo en el partido frente a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura, el nombre de Coudet resuena con fuerza como el candidato principal para transformar el presente del equipo. A pesar de que el "Chacho" utilizó su conferencia de prensa en España para negar cualquier contacto oficial, las gestiones existen bajo un manto de cautela profesional.

Coudet fue tajante al declarar que nadie se comunicó con él ni con su representante y aseguró estar al margen del ruido mediático. Incluso llegó a jurar que no hubo negociaciones abiertas hasta el momento: “Lo puedo jurar por mis 4 hijos”.

"Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante", Eduardo Chacho Coudet sobre River en conferencia de prensa. Los motivos detrás del hermetismo del Chacho Coudet, que necesita mantener la armonía en el Alavés, equipo que pelea por la permanencia en LaLiga, tiene un compromiso clave este viernes ante el Levante. Esta maniobra de distracción técnica tiene antecedentes directos en el fútbol argentino, como ocurrió con Fernando Gago antes de su llegada a Boca Juniors, donde la estrategia fue negar todo hasta el momento de la firma.

Al desconocer públicamente los contactos, los entrenadores evitan críticas ante un eventual mal resultado con su equipo actual y mantienen la estabilidad del plantel que dirigen. Es un mecanismo de gestión que permite que las charlas diarias entre el entorno del técnico y el club de destino avancen sin interferencias externas.