25 de febrero de 2026 - 23:54

River Plate despide a Marcelo Gallardo ante Banfield: hora, TV, formaciones

El Millonario enfrenta al Taladro en el Más Monumental, en un encuentro que quedará en la historia por la salida de su entrenador.

River Plate recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

River Plate recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

Foto:

CARP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves no será una jornada cualquiera para River. Desde las 19:30hs, Marcelo Gallardo cerrará su segundo ciclo al frente del club luego de resultados adversos que aceleraron su salida. El Más Monumental promete una despedida a la altura de la historia que escribió, por lo que Banfield es sólo un partener.

Leé además

Hernán Crespo no llegará a River Plate

Hernán Crespo le cerró la puerta al interés de River: "Estoy enfocado en el Brasileirão"

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo se irá de River por segunda vez como Director Técnico.

Marcelo Gallardo y el insólito pedido en su último partido con River

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo
Napole&oacute;n, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidi&oacute; sin gloria en su segundo ciclo.

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo.

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y de la imagen que el hincha deseaba ver de un equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Banfield, el rival de turno, parece un simple partener en este particular encuentro. Si bien está en mitad de tabla, el comienzo del año fue muy malo para el Taladro, y recién pudo empezar a levantar el pasado fin de semana cuando goleó 3 a 0 a Newell's en el Florencio Sola.

image

Sin dudas, tiene menos jerarquía que el Millonario en el nombre por nombre, pero comparten puestos en la tabla de posiciones, y tienen una campaña idéntica. Ambos jugaron 6 encuentros, ganaron 2, empataron 1 y perdieron 3. Además, están igualados en la diferencia de gol.

Posibles formaciones de River - Banfield:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River y el motivo familiar que acelera la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante del Marcelo Gallardo.

River y el motivo familiar que acelera la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante del Marcelo Gallardo

Por Francisco Moreno
Stefano Di Carlo, presidente de River.

El sucesor de Gallardo en River tiene dos plazos para reforzarse: hasta cuando puede incorporar jugadores

Por Francisco Moreno
Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Por Gonzalo Tapia
Fùtbol. River sumó su tercera derrota consecutiva y la crisis en el Millo creció y ahora el Muñeco pegó el portazo

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

Por Sergio Faria