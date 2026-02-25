River Plate despide a Marcelo Gallardo ante Banfield: hora, TV, formaciones

El Millonario enfrenta al Taladro en el Más Monumental, en un encuentro que quedará en la historia por la salida de su entrenador.

Este jueves no será una jornada cualquiera para River. Desde las 19:30hs, Marcelo Gallardo cerrará su segundo ciclo al frente del club luego de resultados adversos que aceleraron su salida. El Más Monumental promete una despedida a la altura de la historia que escribió, por lo que Banfield es sólo un partener.

El Millonario llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y una sequía de triunfos que se extiende a cuatro juegos por el certamen local. Pero la fría estadística no termina allí. Perdió 12 de los últimos 20 partidos que disputó por Liga Profesional, y atraviesa una crisis que nació en 2025.

Marcelo Gallardo Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo. Gentileza Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y de la imagen que el hincha deseaba ver de un equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia del Muñeco, confirmada por el propio entrenador en un sentido mensaje vía redes sociales. Allí, el DT aseguró que se va con el dolor de una etapa muy negativa al frente de la institución, donde no le encontró la vuelta a un equipo que parecía armado para pelear alto.

Banfield, el rival de turno, parece un simple partener en este particular encuentro. Si bien está en mitad de tabla, el comienzo del año fue muy malo para el Taladro, y recién pudo empezar a levantar el pasado fin de semana cuando goleó 3 a 0 a Newell's en el Florencio Sola.