Aseguran que Marcelo Gallardo tuvo un romance con una modelo uruguaya

Según versiones de medios uruguayos, el entrenador habría mantenido un vínculo reservado con la modelo Eliana Díaz durante el verano.

Rumores de romance: Gallardo habría tenido una relación con Eliana Díaz.

El exentrenador de River, Marcelo Gallardo, habría mantenido un romance con la modelo uruguaya Eliana Díaz durante el último verano en Punta del Este, en un vínculo que se habría desarrollado con bajo perfil y que ya habría finalizado.

Según trascendió en medios del país vecino, el acercamiento se produjo a comienzos de 2026, cuando Gallardo se encontraba en el principal balneario uruguayo en el marco de la pretemporada de su equipo. En ese contexto, habría conocido a Eliana Díaz.

Marcelo Gallardo habría tenido un romance con una modelo uruguaya en Punta del Este Marcelo Gallardo habría tenido un romance con una modelo uruguaya en Punta del Este. web Encuentros reservados y bajo perfil De acuerdo a distintas versiones, testigos aseguraron haberlos visto juntos en diversos puntos de Punta del Este. Sin embargo, ambos habrían optado por mantener el vínculo en reserva, evitando la exposición pública.

El romance se habría extendido durante algunas semanas, aunque no logró consolidarse en el tiempo y habría finalizado recientemente en buenos términos, sin conflictos entre las partes.

Marcelo Gallardo habría tenido un romance con una modelo uruguaya en Punta del Este Marcelo Gallardo habría tenido un romance con una modelo uruguaya en Punta del Este. web Quién es Eliana Díaz Díaz, de 28 años, es una modelo uruguaya que ganó visibilidad en certámenes de belleza y que también desarrolla actividades en el sector inmobiliario. Además, participa en eventos internacionales vinculados al mundo de la moda.