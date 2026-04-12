Del amor al odio en Avellaneda: Racing ovacionó a Juanfer, reconoció a Coudet y castigó a Acuña y Salas

Mientras Coudet y Moreno recibieron plaquetas por sus títulos, el Huevo Acuña y Salas sufrieron el enojo de la tribuna; Quintero fue la gran sorpresa del domingo.

El regreso del Chacho Coudet a Racing: placa, reconocimiento y una ovación inesperada en el Cilindro.

El Cilindro de Avellaneda vivió una previa de alto voltaje este domingo en el clásico entre Racing y River. Eduardo Coudet regresó al estadio donde fue campeón como técnico, esta vez sentado en el banco visitante, y recibió un cálido homenaje junto a Aníbal Moreno, en una tarde de sentimientos encontrados.

El "Chacho" volvió a pisar el césped de Racing después de mucho tiempo y el club decidió reconocer su huella. Entre 2018 y 2020, el actual DT de River dirigió 77 partidos en la Academia, donde conquistó la Superliga y el Trofeo de Campeones. La dirigencia le entregó una plaqueta recordatoria antes del pitazo inicial, gesto que la hinchada acompañó con aplausos respetuosos para el hombre que cortó rachas negativas en el club.

Embed Gran reconocimiento de Racing para Coudet, con plaqueta y ovación. pic.twitter.com/BQylZSMq5X — La Página Millonaria (@RiverLPM) April 12, 2026 Aníbal Moreno también tuvo su momento de reconocimiento antes de enfrentar a sus excompañeros. El mediocampista, pieza clave en los dos títulos obtenidos por Racing en 2022 frente a Boca, recibió una distinción oficial. Sin embargo, la reacción de la gente fue un punto medio entre el aplauso y la indiferencia, marcando una distancia mayor que la que se vio con el entrenador.

Embed RECONOCIMIENTO Y OVACIÓN: la gente de Racing le brindó todo su cariño al Chacho Coudet, hoy DT de River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Rf0emUf86B — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 La hinchada de Racing habló: el perdón a Juanfer y el castigo a los "traidores" La gran sorpresa de la jornada fue la ovación cerrada para Juan Fernando Quintero. El colombiano, figura en la Copa Sudamericana 2024 ganada por la Academia, había generado malestar el año pasado al regresar a River tras un breve paso por Colombia. No obstante, los hinchas prefirieron recordar las alegrías que les dio y lo recibieron con un cariño que contrastó fuertemente con otros casos.

Embed LAS DOS CARAS EN EL CILINDRO...



Juanfer Quintero OVACIONADO por los hinchas



Maxi Salas MUY SILBADO pic.twitter.com/fdO8yi92z3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 En la vereda opuesta, el clima fue hostil para Marcos Acuña y Maxi Salas. El "Huevo" sufrió silbidos e insultos por su decisión de firmar con River al regresar de Europa, a pesar de sus explicaciones sobre la falta de gestiones serias por parte de Racing. El rencor fue más evidente con Salas, quien pasó de héroe a villano tras ejecutar su cláusula de rescisión para irse directamente a Núñez y luego marcarle un gol a la Academia en la Copa Argentina tras su salida.