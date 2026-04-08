Curiosa decisión de Maravilla Martínez en Racing tras errar el penal en el clásico

El futbolista rompió el silencio después de picar el disparo desde los doce pasos, en el clásico de Avellaneda ocurrido por la Liga Profesional.

Apenas unos días después de la derrota de Racing en el clásico ante Independiente de Avellaneda por la Liga Profesional, el delantero Adrián Maravilla Martínez lamentó haber picado el penal, y pidió disculpas a ambas hinchadas por la decisión que tomó.

El penal de Maravilla sigue dando que hablar: image En declaraciones a ESPN, el delantero comenzó hablándole con el corazón a la parcialidad Académica.“Quiero pedirle disculpas al hincha, a la gente que nos fue a alentar el día anterior, porque la verdad que se sintió mucho el apoyo. Fue una tristeza enorme porque no se dio el resultado. Si no entraba esa pelota, pero igual ganábamos, se lo iban a tomar de otra manera, pero el resultado fue en contra, por eso de mi parte quiero perdirle disculpas”, expresó.

Respecto a los motivos que lo llevaron a picar el penal, Maravilla aseguró: “No fue una falta de respeto para el rival porque íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0 ganando. Era el primer tiempo, un momento decisivo. Tomé esa decisión, no salió bien y con el resultado final empeoró todo, pero son tomas de decisiones que uno tiene como jugador".

Maravilla Martínez le pidió perdón a la gente de Independiente de Avellaneda: Embed "Maravilla":

Por el penal que falló Adrián Martínez en el partido de Racing contra Independiente pic.twitter.com/YugFaoAgOO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 4, 2026 Los pedidos de perdón de Martínez no se centraron solo en los hinchas de Racing. Además de hablarle a los fanáticos del club en el que juega, también le dedicó palabras a los del Rojo. "Uno quiere lo mejor para el equipo, como delantero siempre trato de dar el máximo, obviamente que siempre di todo por la camiseta y lo voy a seguir haciendo. Esta vez erré y otra vez convertí penales más decisivos. Quiero pedirles disculpas a ambos, de las dos hinchadas. No quise faltarle el respeto a ninguna de las dos”.