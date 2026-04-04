4 de abril de 2026 - 18:28

¡De no creer! Maravilla Martínez picó un penal para Racing, y Rodrigo Rey reaccionó con burla

El delantero intentó pincharla desde los doce pasos, y no pudo convertir. Lo que siguió fue una respuesta increíble de los jugadores de Independiente de Avellaneda.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Corrían los 30 minutos del primer tiempo en el clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando una acción se llevó todas las miradas. Un penal a favor de Racing decantó en una serie de reacciones increíbles.

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El que se encargó de ejecutarlo para la Academia fue el temible delantero Adrián Martínez. Maravilla se paró firme delante de Rodrigo Rey, y decidió picarla con desparpajo. Sin embargo, hundió mucho el pie y la pelota pasó por encima del travesaño.

Maravilla picó el penal de Racing, y lo erró:

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Automáticamente, el estadio entero estalló en silbidos como muestra de reprobación, mientras que el portero y capitán del Rojo tomó otro camino. De forma irónica abrazó al atacante, mientras se reía y lo felicitaba por su intento. Esto generó un rápido tumulto, al cual se sumaron futbolistas de ambos bandos.

Martínez no respondió con enojo, y devolvió el abrazo al arquero del dueño de casa. Luego, recibió la burla de otros rivales y también actuó de la misma forma. Minutos más tarde, cuando el penal ya era historia, el entrenador Gustavo Costas lo alentó expresándole que él sería el autor del gol de la victoria para Racing.

Polémica, disputa, burlas y aliento. Todo eso desató la determinación de Maravilla Martínez de picar un penal en el clásico, cuando iban 0 a 0 y el trámite se mantenía muy parejo. Un momento que puede quedar marcado en la historia de los clásicos de Avellaneda.

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