¡De no creer! Maravilla Martínez picó un penal para Racing, y Rodrigo Rey reaccionó con burla El delantero intentó pincharla desde los doce pasos, y no pudo convertir. Lo que siguió fue una respuesta increíble de los jugadores de Independiente de Avellaneda.

Corrían los 30 minutos del primer tiempo en el clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando una acción se llevó todas las miradas. Un penal a favor de Racing decantó en una serie de reacciones increíbles.

El encuentro entre Independiente de Avellaneda y Racing Club venía siendo muy caliente, con pierna fuerte y mucha disputa en la zona media. Pero a los 33', todo cambió. Sebastián Valdéz extendió la mano dentro del área, y el árbitro marcó correctamente penal a través de la intervención del VAR.

El que se encargó de ejecutarlo para la Academia fue el temible delantero Adrián Martínez. Maravilla se paró firme delante de Rodrigo Rey, y decidió picarla con desparpajo. Sin embargo, hundió mucho el pie y la pelota pasó por encima del travesaño.

Maravilla picó el penal de Racing, y lo erró: Embed MARAVILLA MARTÍNEZ LA PICÓ EN EL PENAL Y LA TIRÓ POR ARRIBA EN EL CLÁSICO.



RODRIGO REY LO FUE A ABRAZAR.



INCREÍBLE TODO. pic.twitter.com/T9JHaLZp1D — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 4, 2026 Automáticamente, el estadio entero estalló en silbidos como muestra de reprobación, mientras que el portero y capitán del Rojo tomó otro camino. De forma irónica abrazó al atacante, mientras se reía y lo felicitaba por su intento. Esto generó un rápido tumulto, al cual se sumaron futbolistas de ambos bandos.

Martínez no respondió con enojo, y devolvió el abrazo al arquero del dueño de casa. Luego, recibió la burla de otros rivales y también actuó de la misma forma. Minutos más tarde, cuando el penal ya era historia, el entrenador Gustavo Costas lo alentó expresándole que él sería el autor del gol de la victoria para Racing.