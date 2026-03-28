Miljevic, baja de último momento en Racing tras sufrir un violento intento de robo

El mediocampista fue atacado con un arma blanca y no estará en el debut por Copa Argentina. El jugador presenta traumatismos y una herida cortante, permanece en recuperación y recién podría volver a entrenarse el lunes , a la espera del clásico ante Independiente.

El mediocampista de Racing sufrió un violente robo, en el que le provocaron traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante y no jugará el clásico, informó el club.

Compartir







Matko Miljevic no será parte del encuentro que Racing disputará esta noche por Copa Argentina luego de haber sido víctima de un intento de robo que le provocó distintas lesiones físicas. El hecho ocurrió el jueves en Puerto Madero y derivó en su exclusión de la lista de convocados.

Según informó el club, el futbolista sufrió traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la zona de la cresta ilíaca izquierda tras resistirse al asalto. A raíz de estas lesiones, permaneció bajo observación médica en el hotel de concentración, donde recibió curaciones y seguimiento específico.

image El volante de la Academia sufrió un violento robo y no estará en el clásico de Avellaneda. Gentileza. El cuerpo técnico decidió preservarlo Aunque su intención era estar disponible, el dolor persistente llevó al cuerpo técnico a preservarlo. De este modo, el entrenador decidió no arriesgarlo en el cruce ante San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de final del certamen, que se disputará desde las 21.15.

Miljevic, se expresó en las redes El propio Miljevic llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”, expresó, al tiempo que agradeció el apoyo de hinchas, compañeros y cuerpo técnico.

image Una baja importante en la Academia Desde la institución de Avellaneda indicaron que el mediocampista continuará con su recuperación en los próximos días y que su regreso a los entrenamientos está previsto para el lunes, siempre sujeto a la evolución médica. La intención es que pueda estar disponible para el clásico ante Independiente, programado para el sábado 4 de abril.