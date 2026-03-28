28 de marzo de 2026 - 02:43

Franco Colapinto partirá 15° en Suzuka y buscará remontar en el Gran Premio de Japón

El piloto argentino no logró avanzar y finalizó 15°, mientras que su compañero, Pierre Gasly, quedó 7°. La pole fue para el italiano Kimi Antonelli que voló en Suzuka. Lo escoltaron George Russell y Oscar Piastri.

El Gran Premio de Japón se está corriendo en el circuito de Suzuka, donde el Alpine del argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 17.&nbsp;

El Gran Premio de Japón se está corriendo en el circuito de Suzuka, donde el Alpine del argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 17. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Franco Colapinto iniciará el Gran Premio de Japón desde el puesto 15 en el mítico circuito de Suzuka, reconocido por su dificultad y por ser uno de los favoritos de los pilotos de la Fórmula 1. La carrera principal se disputará a 53 giros y comenzará a las 2 de la mañana, hora argentina, de este domingo 29 de marzo.

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En la tercera fecha del campeonato de Fórmula Uno, que luego entrará en un receso de cinco semanas debido a la suspensión de las competencias en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, Colapinto había registrado un 16° lugar en la FP1 y un 17° en la FP2 del viernes a bordo del Alpine.

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Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Franco tuvo un inicio alentador

Durante la última práctica libre del sábado, el joven de 22 años finalizó 17°, a siete décimas de su compañero Pierre Gasly, quien logró entrar en el top 10 liderado por Kimi Antonelli con el Mercedes.

Pole para Antonelli

Antonelli partirá desde la pole position, seguido por George Russell, completando un sólido 1-2 para Mercedes. La segunda fila estará compuesta por Oscar Piastri y Charles Leclerc. La hazaña del piloto italiano revive un recuerdo histórico: el último piloto de ese país en lograr dos poles consecutivas fue Michele Alboreto en 1985.

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Colapinto lejos de su compañero

Colapinto volvió a quedar por detrás de Gasly. En la Q1, el francés lo superó por 0,347 segundos (1:30.584 frente a 1:30.931), mientras que en la Q2 la diferencia se amplió: Gasly registró 1:29.874, 0,753 segundos más rápido que el argentino. Finalmente, Gasly será el mejor del resto en la Q3 y largará desde el séptimo lugar

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Franco Colapinto pese a mejorar sus tiempos quedó lejos del clasificador.

Franco Colapinto pese a mejorar sus tiempos quedó lejos del clasificador.

Sorpresa en la clasificación: Max fuera de la Q3

Una de las grandes sorpresas fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés quedó a solo 0,153 segundos del corte y largará 11°. Su compañero en Red Bull Racing, Isack Hadjar, saldrá desde el 8°, mientras que el rookie del equipo satélite Racing Bulls, Arvid Lindblad, iniciará 10°.

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La final será este domingo en la madrugada

La carrera principal, a 53 vueltas, en el icónico circuito de Suzuka, comenzará a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este domingo 29 de marzo.

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