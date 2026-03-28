28 de marzo de 2026 - 13:43

FADEP lo ganaba cómodo, y terminó conformándose con una igualdad

Por el Torneo Federal A, el Cóndor empató 2 a 2 con Deportivo Rincon de Los Sauces. Lo ganaba 2 a 0, y terminó sufriendo cerca del final.

FADEP empató en casa

FADEP empató en casa

Foto:

Prensa FADEP
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Con un hombre menos producto de la expulsión de Rodrigo Herrera, y luego de ir perdiendo 2 a 0, Deportivo Rincón de los Sauces despertó y le amargó la mañana a Fundación Amigos por el Deporte (FADEP), llevándose de Mendoza una agónica igualdad por 2 a 2 en el marco de la fecha 2 del Torneo Federal A.

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El Cóndor salió a imponer condiciones de entrada, y con el paso de los minutos comenzó a crecer en intensidad y confianza. Ya con un futbolista de más por la roja al zaguero Herrera en la visita, trasladó su búsqueda al marcador.

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A los 36’, Matías Navarro recibió por izquierda, enganchó ante el defensor y tiró un centro que el arquero Alejandro Sánchez cortó a medias, sirviéndole el balón al lateral Brayam Sosa, que convirtió de cabeza ayudado en la línea por un defensor que la metió en su intento por despejarla.

En el inicio del complemento, el dueño de casa volvió a aprovecharse de un dormido cuadro neuquino, y amplió la ventaja con el centro de Oscar Garrido llegando a la línea de fondo, y el enorme cabezazo de Nahuel Iribarren haciendo estéril la estirada del portero.

Parecía que el Rojinegro tenía abrochada la primera victoria en la categoría, pero la visita le puso misterio al cierre del encuentro con el descuento sobre 13 minutos. La acción fue con un centro de Axel Oyola que quedó muerto en el área, y el ingresado Matías Domínguez aprovechó para canjear por gol.

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Ya sobre la recta final, Rincón volvió a lastimar por la misma vía. En este caso fue Juan Ignacio Achetoni el que tiró centro para que Juan Albertinazzi la pare con el pecho, enfrente a Cristian Aracena y convierta tras el rebote en el experimentado arquero.

FADEP tenía el triunfo entre sus manos, y lamentablemente se le terminó escapando. Así, no pudo recuperarse totalmente de la derrota en La Pampa, y estiró la espera por obtener los tres puntos por lo menos por una fecha más.

Formaciones de FADEP - Deportivo Rincón:

FADEP (2): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Diego Tonetto, Oscar Garrido; Uriel Gizzi, Gonzalo Klusener, Matías Navarro. DT: Diego Pozo

Deportivo Rincón (2): Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Datos del partido:

Estadio: FADEP

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Goles: PT: 36’ Brayam Sosa (F). ST: 1’ Nahuel Iribarren (F), 13’ Matías Domínguez (DR), 36’ Juan Albertinazzi (DR)

Incidencias: PT: 19’ Expulsado Rodrigo Herrera (DR)

Minuto a minuto y estadísticas:

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