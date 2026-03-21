No fue su noche: dura derrota de FADEP en su visita a La Pampa

Fundación Amigos por el Deporte -FADEP -fue superado en su visita a General Pico, y cayó goleado 3 a 0 ante Costa Brava en el Nuevo Pacaembú de La Pampa , en el marco de la fecha 1 del Torneo Federal A . Los goles fueron de Joaquín Vivani, Mariano Rivadeneira y 41’ Jerónimo Gutiérrez.

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El Cóndor dispuso una formación que tenía como principal misión resguardar al arco defendido por Cristian Aracena. Lo rodeó con una línea de cuatro defensores más cinco mediocampistas que habitualmente se movieron por detrás de la línea de la pelota para no dejar espacios. En cuanto al ataque, apostó por el peso ofensivo de Gonzalo Klusener, y la velocidad de Brian Zabaleta y Matías Navarro.

Costa Brava, por su parte, tuvo más tiempo la pelota y le dio movilidad desde campo propio con Mariano Rivadeneira como principal herramienta para generar peligro. El volante tuvo las dos primeras antes de la media hora con remates que no tuvieron destino de gol, y Jerónimo Gutiérrez avisó con un disparo a las manos de Aracena tras pelear ante los dos centrales.

A los 39’, el dueño de casa se puso en ventaja en el marcador. Fue el propio Rivadeneira el que metió un centro desde tres cuartos de campo, Gutiérrez la bajó, y Joaquín Vivani (que se quedó en el área tras un córner) la empujó para el justo 1 a 0.

Herido en su orgullo, FADEP salió de la cueva y comenzó a utilizar con más habitualidad a Diego Tonetto, que fue el termómetro de ese momento del partido para el cuadro visitante. Sin embargo, le costó llegar al arco de Luciano Silva , que casi no tuvo que intervenir hasta el descanso.

El local empezó mejor el complemento, y no tardó demasiado para volver a mostrarse picante en zona ofensiva. A los 2’ avisó con un centro de Ibarra y el desvío de Gutiérrez. A los 9’, cobró con un disparo desde lejos de Rivadeneira que se metió bien abajo, que a esa altura ya era la figura de la noche.

FADEP no la pasaba bien, y eso provocó que Brian Alférez pueda conectar con Alles para crear una pared, y llegar hasta los dominios de Aracena. Cuando se disponía para mandarla a guardar, Alí casi convirtió en contra en el rechace. Esa acción fue la gota que rebalsó el vaso del entrenador Diego Pozo. En un intento por revitalizar a su equipo, mandó al campo a Enzo Kalinski, José Méndez y Mauro Ortiz, cambiando también el esquema para acumular más hombres en ataque.

image Costa Brava – FADEP, por el Torneo Federal A Prensa FADEP

El exSan Lorenzo entró bien, y rápidamente comenzó a mover los hilos del equipo, aportando un poco de calma y buen trato de balón. Sin embargo, las chances para el descuento fueron pocas: Brian Zabaleta con un disparo apenas desviado desde afuera, y Bruno Costella con un intento que pegó en el palo.

Sobre el cierre el que pegó fue Costa Brava, que aprovechó los espacios disponibles en el fondo. A los 41’, Alférez volvió a trepar por la izquierda y le cedió el gol a Jerónimo Gutiérrez, que sentenció el 3 a 0.

Dura derrota de FADEP en su primera presentación en el Torneo Federal A de AFA. Fue superado en líneas generales por un equipo complicado, y deberá mejorar en el futuro inmediato.

Formaciones de Costa Brava – FADEP:

Costa Brava (3): Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alférez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Agustín Alles, Lautaro Ibarra, Joaquín Vivani, Tomás Garro; Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga

FADEP (0): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Diego Tonetto, Oscar Garrido, Matías Navarro; Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Datos del partido:

Estadio: Nuevo Pacaembú, La Pampa

Árbitro: Fernando Marcos

Goles: PT: 39’ Joaquín Vivani (CB). ST: 9’ Mariano Rivadeneira (CB), 41’ Jerónimo Gutiérrez (CB)