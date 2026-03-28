28 de marzo de 2026 - 05:06

Kimi Antonelli domina la clasificación en Japón y relegó a Russell a la segunda posición

El joven piloto de Mercedes logró su segunda pole consecutiva en la Fórmula 1 y relegó a su compañero George Russell en Suzuka, en el Gran Premio de Japón. Franco Colapinto quedó lejos de la punta y partirá 15°.

El joven piloto italiano celebra su segunda pole al hilo en la Fórmula Uno. Suzuka rendido a sus pies. &nbsp;

El joven piloto italiano celebra su segunda pole al hilo en la Fórmula Uno. Suzuka rendido a sus pies.

 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Andrea Kimi Antonelli logró su segunda pole consecutiva en la Fórmula 1, mientras George Russell lo acompañará en la primera fila en el Gran Premio de Japón. McLaren y Ferrari se intercalan en la pelea por el podio, pero los W17 vuelven a mostrar que Mercedes sigue siendo la referencia en Suzuka.

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Segunda pole para el joven Kimi

El joven italiano, de apenas 19 años, mantiene su impresionante rendimiento tras su primera victoria en China hace tres semanas. Antonelli fue el único piloto del sábado en bajar del 1:29 y afrontará la carrera con la confianza alta, demostrando que puede liderar un campeonato que promete ser apasionante. La salida será clave, aunque la nueva reglamentación de 2026 facilita los adelantamientos, y la gestión de energía y neumáticos seguirá siendo determinante para la primera vuelta en el icónico trazado de Suzuka.

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Franco lejos de los punteros

En el otro extremo de la tabla, Franco Colapinto no pudo acercarse a los líderes. El piloto argentino avanzó a la Q2, pero quedó muy lejos de su compañero Pierre Gasly y de los tiempos de Antonelli y Russell. Colapinto largará 15° y deberá buscar ritmo y consistencia si quiere remontar posiciones en una carrera donde los Mercedes parecen imponer la ley desde el inicio.

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

La sorpresa de la clasificación fue Max Verstappen, eliminado en Q2 y relegado al puesto 11°, mientras su compañero Isack Hadjar partirá 8° y el debutante Arvid Lindblad, del equipo satélite Racing Bulls, iniciará 10°. Ferrari y McLaren intentarán recortar diferencias, pero Mercedes parte como el gran favorito para la victoria este domingo en la prefectura de Mie.

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