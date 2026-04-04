El Godoy Cruz de Mariano Toedtli empieza a dar señales

El presente de Godoy Cruz ha cambiado de la mano de los resultados . Y con ello también se modificaron las sensaciones, no solo en sus protagonistas, sino en el ambiente que se percibe y se palpa entre los hinchas.

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Después de mucho tiempo, el Tomba sumó su segundo triunfo consecutivo y tambié n su segunda victoria en el Feliciano Gambarte. Un envión que le permitió no solo recuperar la sonrisa, sino también la confianza.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli tuvo pasajes de muy buen fútbol frente a Acasusso , aunque también dejó en evidencia algunas debilidades defensivas, más allá del crecimiento que ha mostrado en el aspecto ofensivo.

Los semblantes han cambiado, y uno de los más representativos es el del propio entrenador , quien se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos tras el encuentro.

“Gracias a Dios pudimos ganar y lograr un buen triunfo, por momentos con buen juego. La paciencia que tuvimos hoy se está convirtiendo en alegría para la gente, algo que buscamos desde el primer momento ”, expresó.

Al ser consultado sobre si fue uno de los partidos que el equipo dominó con mayor tranquilidad, aclaró: “No sé si fue tan tranquilo. Fue un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, donde el equipo tuvo mucha paciencia. Sabíamos que iba a ser difícil abrirlo y los jugadores lo entendieron muy bien, con rotación y manejo ante lo que proponía el rival. Más allá de que se abrió por una pelota parada, estoy muy contento, pero no diría que fue un partido tranquilo”.

image Mariano Toedtli se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos. Prensa Godoy Cruz

De cómodo el partido no tuvo nada

Además, elogió el trabajo de Vicente Poggi y su crecimiento dentro del equipo: “Los goles de Vicente son muy importantes, pero los hace porque lo hemos puesto en esa posición. Es un jugador que ya convertía, pero esto es lo que esperamos de él en este rol, donde se siente muy cómodo”.

El cambio también se percibe en la gente. De las críticas en las primeras fechas a los aplausos actuales, el clima en la Bodega es otro.

“Hoy es alegría, pero en su momento todos me criticaban, como le hubiese pasado a cualquier entrenador en mi lugar. Lo bueno es que la gente hoy puede convertir esas críticas en aplausos”, señaló el entrenador cordobés.

Y agregó: “Me llena de felicidad ver a la gente contenta. Es lo que queremos transmitirle y esperamos que en el próximo partido vuelva por lo mismo”, destacó el entrenador.

image El Expreso volvió a sumar de a tres puntos, tras superar a Acasusso por 2 a 0, en el Gambarte. Prensa Godoy Cruz

Liderazgo y confianza

Finalmente, el entrenador hizo referencia al momento de Matías Ramírez: “Está pasando un momento difícil, pero confío en que se va a recuperar porque es un gran futbolista”, señaló.

Sobre el presente del equipo, con buenos resultados, liderazgo e invicto, cerró con optimismo: “Tenemos que aprovechar esta racha y seguir por este camino. La sensación que tengo es que este equipo puede ir a ganar a cualquier cancha. Ese convencimiento es lo mejor que te puede pasar como entrenador y como futbolista”, manifestó el alineador tombino.

Lo cierto es que el Tomba, después de la tormenta, ha comenzado a acomodar sus piezas y hoy traduce ese crecimiento en resultados. Está invicto y atraviesa un momento que invita a ilusionarse de cara a lo que viene.