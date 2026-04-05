5 de abril de 2026 - 19:12

Deportivo Maipú no levanta cabeza y ante Quilmes sumó su cuarta derrota consecutiva

El Cruzado cayó 2 a 1 ante Quilmes en el Centenario, fue superior en varios pasajes pero volvió a fallar en la definición y profundiza su mal momento en la Primera Nacional. Alexis Matteo dejó de ser el DT de Maipú.

El Cruzado no pudo frente al Cervecero y cayó 2 a 1 frente a Quilmes.&nbsp;

El Cruzado no pudo frente al Cervecero y cayó 2 a 1 frente a Quilmes. 

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Prensa Quilmes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú no logra levantar cabeza y sumó su cuarta derrota consecutiva en ocho fechas de la Primera Nacional. El Cruzado cayó 2 a 1 frente a Quilmes en el estadio Centenario y sigue sin encontrar la recuperación necesaria para salir del mal momento que atraviesa. Este presente, sin dudas, abre un interrogante sobre la continuidad del entrenador Alexis Matteo, quien venía de completar una muy buena campaña en 2025.

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El inicio de la temporada había generado ilusión de cara a 2026, algo que incluso se reflejó en la Copa Argentina y en un arranque prometedor. Sin embargo, el equipo se desmoronó rápidamente con los resultados adversos. Más allá de los intentos del DT por introducir variantes y recuperar protagonismo, hasta el momento no ha logrado revertir la situación.

Si bien Quilmes no mostró mucho más que Maipú, fue efectivo y supo controlar el juego a partir de los errores y la fragilidad defensiva del conjunto mendocino.

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Quilmes vs Deportivo Maipú

Quilmes vs Deportivo Maipú

El Cervecero golpeó en la primera llegada

De hecho, el equipo de Matteo fue quien tomó la iniciativa desde los primeros minutos. En la primera llegada clara, Juan Pablo Gobetto exigió a Marinelli, ex arquero de Independiente Rivadavia. Ese arranque hizo pensar en una posible recuperación del Cruzado, que con el trabajo de Eggel, Mansilla y la recuperación de Montero logró manejar la pelota ante un rival que esperó y apostó al contraataque.

Sin embargo, pese al dominio, Maipú careció de profundidad y efectividad. A excepción de aquel remate de Gobetto, el equipo no generó situaciones claras de peligro.

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Quilmes vs Deportivo Maipú

Quilmes vs Deportivo Maipú

En Maipú faltó efectividad

Quilmes, atento a las malas salidas y errores en la toma de decisiones del rival, encontró la ventaja. Tras una pelota perdida, llegó un centro pasado que Faggioli no logró despejar y Agustín Vera, de cabeza, marcó el 1 a 0 a los 26 minutos. Fue la única llegada clara del local en el primer tiempo, pero volvió a evidenciar su contundencia.

Maipú siguió mostrando buenas intenciones, con participación de Eggel, Cabrera y Gobetto, aunque sin poder lastimar. Así, el local se fue al descanso en ventaja y con mayor tranquilidad.

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Quilmes vs Deportivo Maipú

Quilmes vs Deportivo Maipú

Dominio del equipo de Matteo

En el inicio del complemento, el Cruzado volvió a ser superior. Faggioli, Gobetto y Cabrera tuvieron sus chances: en algunas respondió bien Marinelli y en otras faltó precisión en la definición. Quilmes no generaba demasiado más allá del resultado, pero volvió a golpear a partir de un error en el mediocampo. Lavezzi quedó mano a mano con Nahuel Galardi y no perdonó: 2 a 0.

Otra vez, el Cervecero fue efectivo, en contraste con un Maipú que generaba pero no concretaba.

Sobre el final, el descuento

Pese a la desventaja, el equipo mendocino no dejó de buscar el descuento. Matteo movió el banco en busca de respuestas y el equipo sostuvo la intensidad. Quilmes se replegó para defender el resultado y, sobre el final, tras una guapeada de Faggioli, Maipú logró descontar a dos minutos del cierre.

Fue un premio escaso para un equipo que dejó todo en el Centenario, pero volvió a pagar caro su falta de eficacia. Porque en el fútbol, los goles no se merecen: se hacen.

Con más empuje que claridad, al Cruzado no le alcanzó para rescatar al menos un punto y terminó sumando una nueva derrota que profundiza su crisis.

Minuto a minuto y estadísticas:

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