Blooper, insulto y roja: qué le dijo Marcos Rojo al juez Zunino antes de ser expulsado del clásico

Tras fallar en el primer gol, el defensor de la Academia insultó al juez en el túnel y terminó expulsado por una agresión a Martínez Quarta detectada por el VAR.

Marcos Rojo bajo la lupa: el video del insulto al árbitro y la agresión que le valió la expulsión.

Marcos Rojo vivió una noche para el olvido en el Cilindro de Avellaneda durante la derrota de Racing ante River por 2-0. El capitán de la Academia fue el protagonista absoluto del clásico por una cadena de errores que incluyó un blooper defensivo, una amonestación por insultar al árbitro y una expulsión directa por una agresión física innecesaria.

La debacle del experimentado zaguero comenzó a los 33 minutos del primer tiempo. Un pelotazo largo de Marcos Acuña parecía controlado, pero Rojo falló en el cálculo y le pifió a la pelota de manera grosera. Esta maniobra permitió que Facundo Colidio corriera solo hacia el arco para marcar el primer tanto del encuentro, registrando su gol número 29 con la banda roja.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 Al finalizar la primera etapa, el clima de tensión se trasladó al árbitro Sebastián Zunino. Aunque la transmisión oficial no lo mostró inicialmente, una cámara de campo captó el momento exacto en que Rojo se acercó al juez para insultarlo duramente con la frase: "Chupa ver**". Por esta reacción, el defensor recibió una tarjeta amarilla antes de ingresar al vestuario, dejando al equipo condicionado para el complemento.

Embed CLARITO, ¿NO? Marcos Rojo protagonizó este momento con Zunino y el árbitro lo amonestó.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3u7eL4Uh7i — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 La agresión a Martínez Quarta y el repudio de la tribuna A pesar de estar amonestado, el segundo tiempo trajo el golpe final para el defensor central. En una jugada de pelota parada, Rojo le propinó un fuerte golpe en la nuca a Lucas Martínez Quarta mientras este se encontraba de espaldas. La agresión fue detectada por el VAR, lo que obligó a Zunino a revisar la jugada en la pantalla y mostrarle la tarjeta roja directa.

Embed ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EB5Ohj0MPF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 La salida de la cancha marcó un punto de quiebre en su relación con el club. Mientras caminaba hacia los vestuarios, los hinchas de Racing se expresaron con una potente silbatina contra el exjugador de Boca Juniors. El malestar de la parcialidad local fue evidente, considerando que el jugador acumula más polémicas que aciertos deportivos desde su incorporación a la Academia.