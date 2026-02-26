La última lista de Marcelo Gallardo en River: bajas sensibles y regresos clave para su despedida.

Marcelo Gallardo entregó su última nómina de convocados antes de cerrar su segundo ciclo como director técnico de River Plate . Para el encuentro de mañana ante Banfield, el entrenador decidió incluir a 25 futbolistas, en una lista marcada por la ausencia de referentes históricos y la recuperación de piezas clave que podrían ser titulares en su despedida.

Tras el entrenamiento vespertino en el Estadio Más Monumental , el cuerpo técnico definió quiénes concentrarán para la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura . Mientras los hinchas preparan un recibimiento especial para el entrenador más exitoso de su historia moderna, el plantel convive con la reprobación del público tras los últimos resultados negativos.

La derrota ante Vélez en Liniers dejó secuelas físicas importantes que obligaron a Gallardo a reconfigurar su estructura principal. Franco Armani y Juan Fernando Quintero quedaron descartados debido a lesiones sufridas en ese encuentro, lo que priva al equipo de dos de sus máximos líderes en el campo de juego para una noche cargada de simbolismo. Estas bajas representan un desafío táctico, especialmente bajo los tres palos, donde Santiago Beltrán se perfila para ocupar el lugar del capitán.

Sin embargo, el panorama se compensa con el regreso de futbolistas que aportan jerarquía internacional. El lateral Marcos Acuña recibió el alta médica tras superar un cuadro febril que lo marginó de los últimos compromisos ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y el reciente duelo por el torneo local. Su presencia en la lista sugiere una posible titularidad para reforzar la banda izquierda.

La gestión de las cargas físicas y la recuperación de los lesionados responden a una necesidad inmediata de competitividad en medio de la transición institucional. Gallardo, consciente de que su figura actúa como el principal sostén emocional de un equipo cuestionado por la grada, prioriza a aquellos que puedan ofrecer respuestas físicas plenas. Con la sombra de Eduardo Coudet como posible sucesor, estas decisiones técnicas buscan blindar la despedida del Muñeco con un rendimiento acorde a su trayectoria.

Eduardo Coudet Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

Novedades tácticas y la apuesta por la juventud

La otra gran noticia para el mundo River es la ratificación de Kendry Páez entre los concentrados. El volante ecuatoriano había encendido las alarmas tras disputar apenas 25 minutos contra el equipo de Liniers debido a una dolencia en el hombro. Al responder satisfactoriamente en las pruebas físicas finales, el Muñeco decidió contar con su talento para el último baile en Núñez.

A estas altas se suma la sorpresa de Cristian Jaime. El volante ofensivo venía destacándose en la división Reserva y vuelve a tener una oportunidad con el plantel profesional tras su participación en el debut del campeonato contra Barracas Central. Esta inclusión refuerza la intención de Gallardo de dejar un plantel con variantes competitivas para quien asuma el cargo en las próximas semanas.

La lista oficial de los 25 futbolistas convocados para enfrentar a Banfield se compone de la siguiente manera: