El agresor de Luis Ventura se mostró arrepentido: "No me di cuenta de que le pegué"

Hace pocos días se hizo viral una pelea que protagonizaron los plantes y simpatizantes de Central Ballester y Victoriano Arenas, en el marco de una nueva fecha del campeonato de la Primera C Metropolitana de AFA. En ese sentido, una brutal agresión contra Luis Ventura despertó el repudio generalizado.

Ahora, el autor de tan repudiable acto, un hincha del cuadro local de apellido Bogado, decidió romper el silencio con ISPA. Allí, aseguró que todo fue producto de un impulso del momento: "No me dí cuenta de que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo", contó.

El duro golpe que recibió Ventura en un partido de AFA: Embed "Luis Ventura":

Porque fue agredido durante el partido de Victoriano Arenas contra Central Ballester pic.twitter.com/2fhJllz0Os — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 27, 2025 Consultado por las razones que lo llevaron a invadir el campo de juego y sumarse a la gresca, el hombre de 40 años respondió: "La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis".

Bogado, el agresor de Luis Ventura aseguró que no lo reconoció: "No me dí cuenta de que era él" La brutal agresión a Luis Ventura mientras dirigía a Victoriano Arenas La brutal agresión a Luis Ventura mientras dirigía a Victoriano Arenas. El agresor aseguró no haberse dado cuenta quien fue el receptor de la piña, y también salvó a su familia de la situación. "No me dí cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan", lanzó.

Que Luis Ventura, DT de Victoriano Arenas, haya sido el receptor del golpe fue producto de la casualidad, según Bogado: "Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo", se justificó.