Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Independiente Rivadavia se medirá con Tigre el martes 26 de agosto a las 21.10 en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Hace instantes, AFA oficializó la programación de cuartos de final de la Copa Argentina 2025. Independiente Rivadavia, embajador mendocino, se medirá con Tigre el martes 26 de agosto desde las 21.10 en el estadio de Newell's. Cancha, que le trae excelente recuerdos, ya que eliminó en los 16avos de final a Platense por penales.

El conjunto que gane esta llave, se medirá con el ganador del cruce entre Racing y River o Unión, que jugarán el jueves 28 de agosto enel estadio Malvinas Aregentinas. Por lo tanto, el Azul del Parque podría hacer historia y medirse con un grande en semifinales, siempre y cuando el Millonario y la Academia se midan en cuartos de final.