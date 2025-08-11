Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Hace instantes, AFA oficializó la programación de cuartos de final de la Copa Argentina 2025. Independiente Rivadavia, embajador mendocino, se medirá con Tigre el martes 26 de agosto desde las 21.10 en el estadio de Newell's. Cancha, que le trae excelente recuerdos, ya que eliminó en los 16avos de final a Platense por penales.
Sin dudas, la Lepra quiere hacer historia. Está realizando su mejor participación de la historia este certamen. Ya se ubicó entre los mejores 8 del torneo y sueña con meterse en semfinales. Por su parte, el conjunto de Victoria, derrotó a San Lorenzo por 1-0 y metió uno de las grandes batacazos del año.
El conjunto que gane esta llave, se medirá con el ganador del cruce entre Racing y River o Unión, que jugarán el jueves 28 de agosto enel estadio Malvinas Aregentinas. Por lo tanto, el Azul del Parque podría hacer historia y medirse con un grande en semifinales, siempre y cuando el Millonario y la Academia se midan en cuartos de final.
Sin dudas, desde que asumió Alfredo Berti, DT que lo sacó campeón en la temporada 2023 de la Primera Nacional, recuperó la memoria. Se alejó de los puestos de descenso directo, pelea un lugar por jugar Copa Sudamericana y sueña con hacer historia en la Copa Argentina.