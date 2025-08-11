11 de agosto de 2025 - 17:51

Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Independiente Rivadavia se medirá con Tigre el martes 26 de agosto a las 21.10 en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Sin dudas, la Lepra quiere hacer historia. Está realizando su mejor participación de la historia este certamen. Ya se ubicó entre los mejores 8 del torneo y sueña con meterse en semfinales. Por su parte, el conjunto de Victoria, derrotó a San Lorenzo por 1-0 y metió uno de las grandes batacazos del año.

Sin dudas, desde que asumió Alfredo Berti, DT que lo sacó campeón en la temporada 2023 de la Primera Nacional, recuperó la memoria. Se alejó de los puestos de descenso directo, pelea un lugar por jugar Copa Sudamericana y sueña con hacer historia en la Copa Argentina.

