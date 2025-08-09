Fútbol: El historial de Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana

Dos clubes necesitados de alegrías, ese es el triste presente tanto del Rojo y de los azules, en esta segunda parte de la temporada de fútbol en ambos países
Independiente se enfrentará este miércoles con la Universidad de Chile, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol.
El equipo de Avellaneda tuvo un muy buen primer semestre, en el que llegó a las semifinales del Torneo Apertura y además terminó primero en su grupo de Copa Sudamericana, incluso goleando 7-0 en su última presentación a Nacional Potosí de Bolivia.
Sin embargo, los dirigidos por Julio Vaccari tuvieron un muy flojo inicio de semestre, redondeando un flojísimo arranque en el Torneo Clausura y quedando eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina.
Es por esto que la “U” se presenta como una verdadera amenaza y cualquier desatención podría ser catastrófica para el “Rojo”, que este año ya no tiene margen de error.
De todas formas, el elenco universitario no ha tenido buenas presentaciones en las últimas fechas que ha disputado en su torneo domestico
Independiente es uno de los pocos equipos que pudo ganar en dos ocasiones esta competición. Los otros fueron Boca (2004 y 2005), Liga de Quito (2009 y 2023) e Independiente del Valle de Ecuador (2019 y 2022) y Athletico Paranaense de Brasil (2018 y 2021).
El “Rojo” además es uno de los equipos con más participaciones en este torneo, en el que pudo consagrarse campeón en 2010 y 2017.
