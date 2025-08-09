9 de agosto de 2025 - 14:02

Fútbol: El historial de Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana

Dos clubes necesitados de alegrías, ese es el triste presente tanto del Rojo y de los azules, en esta segunda parte de la temporada de fútbol en ambos países

Fútbol. Independiente quiere empezar a sumar en el marco internacional y a mitad de semana tendrá el partidod e ida ante la Universidad de Chile

Fútbol. Independiente quiere empezar a sumar en el marco internacional y a mitad de semana tendrá el partidod e ida ante la Universidad de Chile

Independiente se enfrentará este miércoles con la Universidad de Chile, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol.

Sin embargo, los dirigidos por Julio Vaccari tuvieron un muy flojo inicio de semestre, redondeando un flojísimo arranque en el Torneo Clausura y quedando eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina.

Es por esto que la “U” se presenta como una verdadera amenaza y cualquier desatención podría ser catastrófica para el “Rojo”, que este año ya no tiene margen de error.

De todas formas, el elenco universitario no ha tenido buenas presentaciones en las últimas fechas que ha disputado en su torneo domestico

Independiente es uno de los pocos equipos que pudo ganar en dos ocasiones esta competición. Los otros fueron Boca (2004 y 2005), Liga de Quito (2009 y 2023) e Independiente del Valle de Ecuador (2019 y 2022) y Athletico Paranaense de Brasil (2018 y 2021).

El “Rojo” además es uno de los equipos con más participaciones en este torneo, en el que pudo consagrarse campeón en 2010 y 2017.

El historial de Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana

2003:

  • Independiente 1 – 4 River
  • River 4 – 0 Independiente

2010:

  • Defensor Sporting 1 – 0 Independiente
  • Independiente 4 – 2 Defensor Sporting

2011:

  • Liga de Quito 2 – 0 Independiente
  • Independiente 1 – 0 Liga de Quito

2012:

  • Independiente 2 – 1 Liverpool
  • Liverpool 1 – 2 Independiente

2015:

  • Independiente 1 – 0 Olimpia
  • Olimpia 0 – 0 Independiente

2016:

  • Independiente 0 – 0 Chapecoense
  • Chapecoense 0(5) – (4)0 Independiente
  • 2017:

Atlético Tucumán 1 – 0 Independiente

  • Independiente 2 – 0 Atlético Tucumán.

2019:

  • Independiente 1 – 0 Universidad Católica de Ecuador
  • Universidad Católica de Ecuador 3 – 2 Independiente (pasa por goles de visitante)

2020:

  • Fénix 1 – 4 Independiente
  • Independiente 1 – 0 Fénix

2021:

  • Santos 1 – 0 Independiente
  • Independiente 1 – 1 Santos

