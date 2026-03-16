Fútbol: Promesa de Racing será compañero de Lionel Messi

El mediocampista Matías Acevedo, de 18 años, se uniría al Inter Miami en un préstamo con opción de compra.

Matías Acevedo, un joven mediocampista de 18 años, se uniría al Inter Miami en un préstamo con opción de compra.

Acevedo, que forma parte de la reserva de Racing, debutó en primera división a los 16 años. Se marcharía al club estadounidense con el objetivo de adquirir experiencia y mejorar su rendimiento, ya que el Inter Miami, presidido por David Beckham, suele ofrecer oportunidades a futbolistas de las divisiones inferiores.

Acevedo se incorporaría al segundo equipo del Inter Miami para acumular minutos de juego y prepararse para su debut en la Major League Soccer (MLS). En su trayectoria en la reserva de Racing, disputó 32 partidos, anotó 7 goles y brindó 8 asistencias en menos de 2000 minutos.

El debut oficial de Matías Acevedo en la Primera División ocurrió en septiembre de 2024, cuando Racing se enfrentó a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. En esa ocasión, el equipo dirigido por Gustavo Costas sufrió una derrota por 2-0.

Además, Acevedo es parte de la selección argentina sub-17. En el Inter Miami, hay un total de 13 argentinos, algunos con doble nacionalidad, que llegaron al club tras la popularidad de Lionel Messi en Estados Unidos, luego de su paso por el Paris Saint Germain.