Narcotráfico: Bullrich aumentó la recompensa para dar el paradero de un prófugo con vínculos en Mendoza

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso este jueves a elevar a 5.000.000 de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita la detención de Vicente Matías Pignata , condenado por delitos vinculados al narcotráfico y prófugo desde 2019. Según los registros oficiales, sus últimos domicilios conocidos se encuentran en la ciudad de Santa Fe y en el distrito de Bowen, General Alvear .

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 975 , publicada este jueves en el Boletín Oficial, y responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Alberto Rodríguez .

El incremento busca incentivar la colaboración ciudadana, ya que hasta el momento no se obtuvo información útil, pese a que la recompensa ya había sido fijada en dos millones de pesos en 2023 .

Pignata, de 41 años, fue condenado en 2017 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a cuatro años de prisión como autor responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización . Sin embargo, la pena no llegó a cumplirse debido a su fuga. Sobre él pesan órdenes de captura nacional desde marzo de 2019 e internacional desde mayo del mismo año .

La cartera que conduce Patricia Bullrich recordó que la información puede aportarse en forma anónima a través de la línea telefónica 134 o al correo electrónico [email protected] . El pago de la recompensa se realizará en el Ministerio o en el lugar que se disponga, garantizando la preservación de la identidad de quienes colaboren.

El caso judicial y la investigación sobre sus bienes

El 8 de marzo de 2017, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso a Pignata una condena de cuatro años de prisión por un hecho ocurrido en 2011. Según consta en la causa, el 24 de junio de ese año fue detenido por la Policía Federal cuando circulaba en un Fiat 147 sobre calle Santiago de Chile, casi Corrientes, en la ciudad de Santa Fe.

En el vehículo se hallaron 220 gramos de cocaína, 1.248 gramos de marihuana y quince troqueles de LSD, todo fraccionado para la venta. Pese a la condena, entre 2017 y 2018 se mantuvo prófugo, presuntamente guarecido en una finca en Bowen, Mendoza, con visitas esporádicas a su familia en Santa Fe.

La investigación se amplió el 30 de octubre de 2018 a su esposa, Elisabet Yanina Campos, y a su suegro, Ramón Darío Campos, y el 13 de diciembre del mismo año se sumó una pesquisa por lavado de activos.

La finca en Bowen, adquirida el 25 de marzo de 2017 por $200.000 (equivalente a unos 12.500 dólares de entonces), posee 7 hectáreas y 9.622 metros cuadrados y fue señalada por la Justicia como un bien adquirido en el marco de maniobras de lavado.

El 13 de marzo de 2019, las fuerzas federales allanaron más de veinte domicilios en Mendoza y en Santa Fe, aunque Pignata no fue hallado. Días después, el 19 de marzo, se ordenó formalmente su detención y, el 6 de mayo de 2019, se libró la orden de captura internacional a través de Interpol.

En 2023, la fiscalía solicitó el decomiso de tres bienes vinculados a la investigación: un tractor (subastado en remate judicial), un Renault Sandero Stepway y la finca de Bowen, inscripta a nombre de Pignata.

Además, se ofició a los registros públicos de Mendoza para que se anotaran las medidas de embargo y decomiso en forma definitiva y a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF).

