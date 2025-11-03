3 de noviembre de 2025 - 21:37

Daniel Willington: adiós a una leyenda del fútbol argentino

El mítico jugador de Vélez y Talleres falleció a los 83 años, dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera de las canchas. Pelé llegó a considerarlo el mejor jugador del mundo.

Willington, había nacido en Santa Fe, pero se vinculó históricamente con Córdoba y dejó una marca imborrable en clubes como Vélez Sarsfield y Talleres. Reconocido como un “10” clásico, elegante.&nbsp;

Willington, había nacido en Santa Fe, pero se vinculó históricamente con Córdoba y dejó una marca imborrable en clubes como Vélez Sarsfield y Talleres. Reconocido como un “10” clásico, elegante. 

Foto:

@CATalleresdecba
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A los 83 años, Daniel Willington, una de las grandes figuras del fútbol argentino, murió este lunes mientras estaba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba. Su partida genera un profundo dolor en el ambiente deportivo, donde su nombre siempre será recordado con admiración y respeto.

Leé además

Agostina Forti Giordani con su hermana Valentina, ambas son enduristas 

Enduro: Agostina Forti apuesta por la competencia internacional para el próximo año

Por Gonzalo Tapia
Rugby. La formación campeona del torneo Top 12 de Cardenal Newman 2025

Rugby: Marista tiene rival para la final del Nacional de Clubes y es Newman

Por Gonzalo Tapia

Nacido el 1° de septiembre de 1942 en la ciudad de Santa Fe, Willington se vinculó históricamente con Córdoba y dejó una marca imborrable en clubes como Vélez Sarsfield y Talleres. Reconocido como un “10” clásico, su estilo elegante, visión de juego y capacidad para convertir goles memorables lo convirtieron en un referente de su época.

Su debut profesional se produjo en Talleres en 1958, a los 16 años, y tras dos temporadas se incorporó a Vélez, donde permaneció nueve años y se consagró como ídolo. Fue pieza clave en el primer título de la historia del Fortín, el Nacional de 1968, logrando ganarse el cariño de los hinchas y dejando un legado que aún se recuerda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985453076396834963?t=ahiLiYD_0KteDeK4k448fg&s=08&partner=&hide_thread=false

Tras su salida de Vélez en 1971, Willington tuvo breves pasos por Deportivo Veracruz de México, Huracán e Instituto, antes de regresar a Talleres en 1973. Allí firmó uno de los goles más emblemáticos de su carrera: un tiro libre de 40 metros en el clásico ante Belgrano que todavía ocupa un lugar destacado en la memoria de los fanáticos.

Su calidad trascendió fronteras. Tras un enfrentamiento con el Santos de Pelé, el propio astro brasileño lo calificó como “el mejor jugador del mundo”, un elogio que refleja el nivel futbolístico que Willington desplegaba en la cancha.

image
Daniel Willigton junto a Pelé, dos figuras emblemáticas de la década del sesenta y setenta.

Daniel Willigton junto a Pelé, dos figuras emblemáticas de la década del sesenta y setenta.

Ya en la recta final de su carrera, regresó a Vélez para retirarse como jugador profesional en 1978, consolidando aún más su leyenda. Años más tarde, también dejó su marca como entrenador: dirigió a Vélez entre 1988 y 1989, y tuvo cuatro ciclos en Talleres (1983, 1990, 1994 y 2005), demostrando su amor y compromiso con ambos clubes.

image

A nivel selección, Willington se consagró campeón con la Argentina en la Copa de las Naciones de 1964, sumando un título internacional que se sumó a su brillante trayectoria en clubes. Su carrera, marcada por el talento y la elegancia, lo convierte en un referente histórico del fútbol argentino, recordado por jugadores, hinchas y críticos por igual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El astro brasileño, Neymar, volvió a jugar en el  Santos, tras 45 días de inactividad por lesión. 

Sin Neymar, Brasil busca renovación y preparación para los amistosos previos al Mundial 2026

Por Redacción Deportes
El Turco volvió al banco del Tomba después de 13 años y manifestó respecto a su debut y el enojo de los hinchas: Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo dejó todo. 

Futbol: "El VAR nos quitó la posibilidad de ganar": la bronca del Turco Asad en su debut en Godoy Cruz

Por Sergio Faria
El Pelado recordó a Diego en una conferencia de prensa, en la que manifestó su profundo amor por el Diez, no dudó en calificarlo como el mejor.

"Era la luz de nuestro fútbol": el conmovedor homenaje de Almeyda a Diego

Por Redacción Deportes
Un estudio revela que los cabezazos durante los partidos de fútbol , podrían generar conmociones cerebrales. 

El peligro de los cabezazos en el fútbol: un estudio advierte que pueden causar una enfermedad inesperada

Por Redacción Deportes