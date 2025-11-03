Daniel Willington: adiós a una leyenda del fútbol argentino

El mítico jugador de Vélez y Talleres falleció a los 83 años , dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera de las canchas. Pelé llegó a considerarlo el mejor jugador del mundo.

Willington, había nacido en Santa Fe, pero se vinculó históricamente con Córdoba y dejó una marca imborrable en clubes como Vélez Sarsfield y Talleres. Reconocido como un “10” clásico, elegante.

A los 83 años, Daniel Willington, una de las grandes figuras del fútbol argentino, murió este lunes mientras estaba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba. Su partida genera un profundo dolor en el ambiente deportivo, donde su nombre siempre será recordado con admiración y respeto.

Nacido el 1° de septiembre de 1942 en la ciudad de Santa Fe, Willington se vinculó históricamente con Córdoba y dejó una marca imborrable en clubes como Vélez Sarsfield y Talleres. Reconocido como un “10” clásico, su estilo elegante, visión de juego y capacidad para convertir goles memorables lo convirtieron en un referente de su época.

Su debut profesional se produjo en Talleres en 1958, a los 16 años, y tras dos temporadas se incorporó a Vélez, donde permaneció nueve años y se consagró como ídolo. Fue pieza clave en el primer título de la historia del Fortín, el Nacional de 1968, logrando ganarse el cariño de los hinchas y dejando un legado que aún se recuerda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985453076396834963?t=ahiLiYD_0KteDeK4k448fg&s=08&partner=&hide_thread=false LOS HOMENAJES, EN VIDA. Daniel Willington falleció este lunes y en #SportsCenter recordamos como Talleres agasajó a su ÍDOLO en el Kempes, en octubre de 2022. pic.twitter.com/zSY4fOoXxw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025 Tras su salida de Vélez en 1971, Willington tuvo breves pasos por Deportivo Veracruz de México, Huracán e Instituto, antes de regresar a Talleres en 1973. Allí firmó uno de los goles más emblemáticos de su carrera: un tiro libre de 40 metros en el clásico ante Belgrano que todavía ocupa un lugar destacado en la memoria de los fanáticos.

Su calidad trascendió fronteras. Tras un enfrentamiento con el Santos de Pelé, el propio astro brasileño lo calificó como “el mejor jugador del mundo”, un elogio que refleja el nivel futbolístico que Willington desplegaba en la cancha.

image Daniel Willigton junto a Pelé, dos figuras emblemáticas de la década del sesenta y setenta. Gentileza. Ya en la recta final de su carrera, regresó a Vélez para retirarse como jugador profesional en 1978, consolidando aún más su leyenda. Años más tarde, también dejó su marca como entrenador: dirigió a Vélez entre 1988 y 1989, y tuvo cuatro ciclos en Talleres (1983, 1990, 1994 y 2005), demostrando su amor y compromiso con ambos clubes. image A nivel selección, Willington se consagró campeón con la Argentina en la Copa de las Naciones de 1964, sumando un título internacional que se sumó a su brillante trayectoria en clubes. Su carrera, marcada por el talento y la elegancia, lo convierte en un referente histórico del fútbol argentino, recordado por jugadores, hinchas y críticos por igual.