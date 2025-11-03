La foto viral de Santi Sosa: el capitán de Racing reapareció en las tribunas tras su operación

La presencia de Santiago Sosa en las tribunas del estadio de Flandria generó sorpresa entre los hinchas del fútbol argentino. Apenas cinco días después de haber sido operado por una fractura del hueso malar derecho, el capitán de Racing Club se dejó ver durante el partido entre el equipo de Jáuregui y Acassuso, que finalizó con triunfo visitante por 2 a 1.

Con ropa informal, una gasa cubriendo parte del rostro y gafas de sol para proteger su ojo derecho , Sosa evidenció las secuelas de la cirugía, pero igualmente saludó a los hinchas, posó para fotos y siguió el encuentro desde la tribuna. Una imagen suya se viralizó en redes sociales y despertó comentarios sobre su rápida recuperación .

El mediocampista de 26 años fue operado el lunes pasado, luego de sufrir una fractura de seno maxilar superior derecho durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El golpe ocurrió en los minutos finales del encuentro en el estadio Maracaná, cuando Marcos Rojo lo impactó accidentalmente con el codo al disputar una pelota. Sosa cayó al suelo con una inflamación evidente y sangrado en el ojo derecho, lo que obligó a la atención inmediata del cuerpo médico.

Santi se mostró en público y se pudo observar cómo le quedó el rostro luego de la lesión que le ocasionó Marcos Rojo.

A pesar del dolor, el jugador pidió continuar en el campo hasta el final . Una vez concluido el partido, fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro, donde permaneció en observación durante la noche. Al día siguiente recibió el alta y regresó con el plantel a Buenos Aires.

El parte médico oficial difundido por Racing confirmó la fractura y la necesidad de nuevos estudios con especialistas en cirugía máxilofacial. El club estimó un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis semanas , lo que lo marginará de los próximos compromisos oficiales.

Santiago Sosa, capitán de Racing

La baja de Sosa representa un golpe importante para el plantel dirigido por Gustavo Costas, que perdió a uno de sus referentes en plena etapa decisiva de la Libertadores. Sin su capitán, Racing empató sin goles en el partido de vuelta ante Flamengo en el Cilindro y quedó eliminado del certamen continental. Desde la tribuna, el mediocampista acompañó al equipo y recibió la ovación de los hinchas.

Tras la eliminación, Racing centra ahora sus objetivos en el Torneo Clausura. Este lunes visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

La Academia ocupa actualmente el décimo lugar de la Zona A con 18 unidades. En la Tabla Anual, se mantiene en el octavo puesto con 46 puntos, lo que por el momento le daría acceso a la Copa Sudamericana 2026, aunque se encuentra a seis puntos de River Plate, último equipo en zona de repechaje para la próxima Libertadores.