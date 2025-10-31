Independiente Rivadavia y su incómoda visita a Aldosivi

El cruce con el Tiburón no le permite a Independiente Rivadavia pensar 100% en su gran día. Además, lo pone en una situación particular con Godoy Cruz.

Independiente Rivadavia afrontará este sábado su encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional, ante Aldosivi de Mar del Plata. Lejos de ser un partido importante para sus aspiraciones, es uno donde tiene más para perder que para ganar.

El problema no es jugar ante el Tiburón, es que este duelo se realice justo este fin de semana. El caprichoso y azaroso calendario puso este encuentro a poquísimos días de la gran final de la Copa Argentina, y en medio de una disputa feroz de Godoy Cruz por sostener su lugar en la máxima categoría.

Por ese motivo, la Lepra no puede enfocarse al 100% en la preparación del día más importante de su historia. Lejos de atravesar el fin de semana equilibrando cargas, estudiando a Argentinos Juniors, probando alternativas, y dándole rienda suelta a la ilusión de lograr la vuelta olímpica, Alfredo Berti tiene que pensar en que equipo parar por la Liga Profesional, donde está lejos en ambas tablas y parece sólo jugar por cumplir.

La incómoda situación de Independiente Rivadavia:

En ese aspecto, todo indica que el entrenador tendrá que poner un once inicial muleto, con el objetivo de evitar inconvenientes no previstos como lesiones o malos rendimientos que perjudiquen la moral del plantel. Sin embargo, pensándolo positivamente, puede ser la chance para que algún relegado se muestre y le meta presión al técnico.

Otro elemento que ayuda a que el choque ante Aldosivi sea incómodo es que pone a Independiente como tercero en discordia en la pelea por el descenso. Este sábado, la Lepra saldrá sabiendo que lo que haga dentro del campo repercutirá directamente sobre el futuro de Godoy Cruz, uno de sus máximos rivales.