Independiente Rivadavia y su incómoda visita a Aldosivi

Independiente Rivadavia afrontará este sábado su encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional, ante Aldosivi de Mar del Plata. Lejos de ser un partido importante para sus aspiraciones, es uno donde tiene más para perder que para ganar.
Por ese motivo, la Lepra no puede enfocarse al 100% en la preparación del día más importante de su historia. Lejos de atravesar el fin de semana equilibrando cargas, estudiando a Argentinos Juniors, probando alternativas, y dándole rienda suelta a la ilusión de lograr la vuelta olímpica, Alfredo Berti tiene que pensar en que equipo parar por la Liga Profesional, donde está lejos en ambas tablas y parece sólo jugar por cumplir.
La incómoda situación de Independiente Rivadavia:
En ese aspecto, todo indica que el entrenador tendrá que poner un once inicial muleto, con el objetivo de evitar inconvenientes no previstos como lesiones o malos rendimientos que perjudiquen la moral del plantel. Sin embargo, pensándolo positivamente, puede ser la chance para que algún relegado se muestre y le meta presión al técnico.
Otro elemento que ayuda a que el choque ante Aldosivi sea incómodo es que pone a Independiente como tercero en discordia en la pelea por el descenso. Este sábado, la Lepra saldrá sabiendo que lo que haga dentro del campo repercutirá directamente sobre el futuro de Godoy Cruz, uno de sus máximos rivales.
Si gana le estará dando una mano gigante. Le permitirá soñar con una victoria que aleje a los fantasmas, ayudándolo así a jugar menos presionado el domingo. Por el contrario, una derrota podría despertar suspicacias, un revuelo innecesario y sin demasiado sentido a tan pocos días de la final.